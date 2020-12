Det har ikke altid ligget i kortene, at den populære 'Jo færre jo bedre'-vært Steen Langeberg skulle begå sig i tv-branchen.

I mange år lå tankerne nemlig et helt andet sted for den 44-årige vært.

Det fortæller han i et interview med Her&Nu.

Nærmere bestemt havde værten et godt øje til skuespilfaget, som Steen Langeberg flere gange prøvede at blive en del af i løbet af sine 20'ere.

Steen Langeberg. Foto: Mathias Bojesen

Men svarene retur fra skuespillerskolen var ikke med tommelfingeren op, og da skuespillerdrømmen i sidste ende blev droppet, var det positive oplevelser, der ventede for Steen Langeberg.

»Jeg holdt op med at søge ind og tænkte, at så måtte jeg gå en anden vej. Det var egentlig fedt at slippe drømmen, for jeg havde gået så mange år med skyklapper på og tænkt, at jeg kun kunne blive lykkelig, hvis jeg blev skuespiller,« siger Steen Langeberg.

Det er dog ikke, fordi Steen Langeberg aldrig har været på skærmen i skuespil-regi.

Nogle husker formentlig, at det var ham, der som livredder hjalp Frank Hvam i 'Klovn', da han kom for tæt på en brandmand.

Og han udelukker da heller ikke lignende jobs i fremtiden, hvis det rigtige skulle dukke op, fortæller han.

Men for nu bliver det ved tv-tjanserne, hvor Steen Langeberg har rigeligt at se til. Han er blandt andet vært på TV 2's 'Go' Morgen Danmark'.

Derudover kan han tit om søndagen opleves som vært på quizprogrammet 'Jo færre jo bedre', hvor danskere skal bestræbe sig på at få færrest point i jagten på at vinde programmet.