Flere hundredetusinde kroner er blevet samlet ind til de tre svenske skuespillere, der vækkede de ikoniske karakterer Pippi Langstrømpe, Tommy og Annika til live på fjernsynsskærmene.

Dog var baggrunden for indsamlingen tilsyneladende baseret på en misforståelse.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Indsamlingen opstod i Holland - hvor Astrid Lindgrens bøger om 'Pippi Langstrømpe' og de efterfølgende film og tv-serien endnu er meget populære - efter den svenske skuespillerinde Inger Nilsson, der spillede hovedrollen som Pippi, gav et interview med den hollandske avis AD.

Af interviewet fremstod det som om, at skuespillerne var blevet dårligt betalte for deres arbejde.

Og det fik de hollandske fans til at gå sammen for at hjælpe.

Virkeligheden var dog en lidt anden, har Inger Nilsson efterfølgende forklaret. Ifølge den i dag 60-årige kvinde blev alle betalt dengang, men aftaler om royalties og den slags fandtes ikke på det tidspunkt.

Da hun hørte om indsamlingen første gang, blev hun derfor fornærmet.

»Jeg blev jo næsten lidt vred og fornærmet, for jeg er ikke noget offer. Man behøver ikke at give penge til mig. Der findes så meget andet, man kan samle penge ind til,« fortæller Inger Nilsson til Aftonbladet.

Alligevel fortsatte indsamlingen i Holland - og siden har Inger Nilsson ændret sin holdning til det. Til sammen har 3.200 personer nu doneret knap 275.000 danske kroner til de tre tidligere barneskuespillere.

Efter indsamlingen blev afsluttet, rejste Inger Nilsson af sted for at mødes med fansene i Rotterdam sammen med Pär Sundberg og Maria Persson, der spillede Tommy og Annika.

Til Aftonbladet fortæller Inger Nilsson, at de tre har delt pengene ligeligt mellem sig, men at de endnu ikke har fundet ud af, hvad pengene skal bruges til.