Kanye West har haft sig nogle virkelig dårlige uger.

Efter en længere række antisemitiske og racistiske postulater fra rapperen, fik en lang række af hans samarbejdspartnere – heriblandt Adidas, som laver den populære Yeezy-sko – nok og trak stikket.

Det har ramt Kanye West hårdt økonomisk, og i sidste uge kunne Forbes fortælle, at han ikke længere kan kalde sig dollarmilliardær.

Men rapperen har stadigvæk trofaste fans. En af disse valgte, ifølge hiphop-mediet All Hiphop og Page Six, at oprette en GoFundMe-indsamling med målet om at gøre Kanye West milliardær igen.

Det har dog været så som så med opbakningen, og ud af målet på en milliard dollar – som svarer til 7,49 milliarder kroner – er der kun blevet doneret 37 kroner.

Bagmanden bag indsamlingen har muligvis også indset, at det ikke går helt som ønsket, for den er blevet fjernet igen.

Der er siden blevet oprettet flere lignende indsamlinger, men her ruller pengene heller ikke ind.

Tidligere har en indsamling til Kanye West dog været en succes. I 2016 påstod han, at han var ved at gå bankerot, så hans fans fik indsamlet mere end 50.000 dollar.

Rapperen endte dog med af afvise donationen.

Udover Adidas har modehuset Balenciaga og tøjgiganten Gap valgte at droppe samarbejder med Kanye West. Det samme har CAA, som er et af Hollywoods største talentbureauer, gjort.