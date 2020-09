'Star Wars'-stjernen John Boyega trækker sig fra samabejdet med den britiske parfumevirksomhed Jo Malone.

Det sker, efter virksomheden valgte at udskifte John Boyega i den kinesiske version af en reklame, som den 28-årige skuespiller selv havde fundet på, instrueret og spillet hovedrollen i. Det skriver Variety.

I den omtalte reklame, der er blevet benyttet i Kina, er John Boyega skiftet ud med en kinesisk skuespiller.

John Boyega har selv annonceret sin opsigelse som ambassadør for Jo Malone på Twitter, hvor han blandt andet skriver følgende:

Til venstre ses den kinesiske skuespiller i reklamen, mens John Boyega ses til højre i den originale udgave. Vis mere Til venstre ses den kinesiske skuespiller i reklamen, mens John Boyega ses til højre i den originale udgave.

'Deres (Jo Malones, red.) beslutning om at ændre min kampagne i Kina ved at bruge mine tanker og udskifte mig med en lokal ambassadør uden mit samtykke var forkert.'

'Filmen hædrer min egen personlige historie, og den viser min hjemby, deriblandt mine venner og familie,' fortsætter han.

I videoen, der har titlen 'London Gent', kan man se flere af John Boyegas virkelige venner og familiemedlemmer. Man ser desuden stjernen på en hesteryg og på en gåtur gennem nabolaget Peckham i det sydlige London, hvor han voksede op som barn.

Den kinesiske version har også vakt en debat om racisme, da der – i modsætning til den oprindelige version – ikke er en eneste farvet person i videoen.

'Selvom mange virksomheder forståeligt nok bruger en lang række globale og lokale ambassadører, så er det at udskifte hele ens kultur ikke noget, jeg kan tolerere,' lyder det fra John Boyega på Twitter.

Da John Boyega i første omgang udviste sin utilfredshed med Jo Malones beslutning om at cutte ham fra den kinesiske version af reklamefilmen, gik virksomheden ud og undskyldte.

Det gjorde de i weekenden, hvor de blandt andet kaldte beslutningen for 'en fejltagelse'.

Den undskyldning har dog altså ikke været nok for John Boyega, som mandag valgte at cutte alle bånd til virksomheden.