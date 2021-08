Den britiske skuespillerinde Thandiwe Newton er langt fra tilfreds.

I 2018 medvirkede hun i 'Star Wars'-filmen 'Solo: A Star Wars Story' i rollen som Val.

Her skrev hun historie som den første mørke kvinde nogensinde, der har landet en større rolle i en 'Star Wars'-film.

Men der kom hurtigt skår i glæden.

Thandiwe Newton sammen med sin datter, Nico Parker. Foto: VALERIE MACON Vis mere Thandiwe Newton sammen med sin datter, Nico Parker. Foto: VALERIE MACON

I filmens slutning blev hun nemlig skrevet ud. Val dør.

'Man dræber ikke den første sorte kvinde, der har en rigtig rolle. Altså, laver I sjov med mig?', udtaler Thandiwe Newton i et interview med Inverse.

'Jeg var meget skuffet, da min karakter blev dræbt – og faktisk, så stod det ikke i manuskriptet.'

Ifølge hende selv blev rollen skrevet ud for at gøre det 'lettere' for scenograferne.

'Det skete under indspilningen. Med tiden, vi havde til at lave scenerne, var det lettere bare at lade Val dø.'

Hun forklarer i interviewet, at hun husker, hvordan hun allerede dengang tænkte, at det var en stor, stor fejl.

'Der skulle have været en eksplosion, som Val faldte ned i, og så ville man ikke vide, hvor hun blev af. Så kunne hun have vendt tilbage på et tidspunkt'.

Sådan skulle det dog ikke gå.

Thandiwe Newton var tidligere kendt som Thandie. I starten af året vendte hun dog tilbage til den oprindelige, zimbabwiske stavemåde, Thandiwe.

I samme omgang fik hun ændret krediteringen i rulleteksterne i alle sine film.