Den australske skuespiller og sanger Trisha Noble er død.

Hun blev 76 år gammel og døde 23. januar efter 18 måneders kamp mod kræft, skriver Daily Mail.

Trisha Noble har blandt andet spillet med i to Star Wars-film.

Hun spillede rollen som Jobal Naberrie i 'Klonernes Angreb' og 'Sith-fyrsternes hævn' fra henholdsvis 2002 og 2005.

Trisha Noble Foto: Araldo Di Crollalanza/Shutterstock

Hun blev født i bydelen Marrickville i Sydney, og i sit voksenliv optrådte hun flere gange i australske tv-serier.

Heriblandt musicalserien 'Bandstand', hvor man også fik lov til at høre hendes sangstemme. Det var blandt andet medvirkende til, at hun i 1961 vandt prisen for bedste kvindelige sanger ved en den australske prisuddeling Logie Awards.

Det svarer til at vinde en Emmy. Efter hun modtog prisen, drog hun til Storbritannien og fik en pladekontrakt dér. Hun har blandt andet udgivet albummet 'Just for You' og 'Hits and Rarities – The Story of Patsy Ann Noble'.

Trisha Noble døde kort før sin 77 års fødselsdag.