Den britiske skuespiller Paul Grant – som har været på rollelisten i både en Harry Potter- og en Star Wars-film – er død i en alder af blot 56 år.

Det sker få dage efter, at han kollapsede foran en togstation midt i London.

Grant blev fundet livløs foran King’s Cross-stationen i London torsdag eftermiddag. Tidlig mandag morgen afgik han ved døden, bekræfter hans datter, Sophie Jayne Grant, overfor The Guardian.

Forinden var den britiske skuespiller blevet erklæret hjernedød som følge af sit kollaps.

Hvorfor Paul Grant kollapsede ved stationen oplyses der ikke noget om.

Sophie Jayne Grant fortæller The Guardian, at hun 'er knust' over sin fars død.

»Ingen pige fortjener, at hendes far bliver taget fra hende. Han var så kendt og elsket (for sit arbejde, red.). Han har forladt os for tidligt,« siger hun.

Også Paul Grants kæreste, Maria Dwyer, begræder tabet.

»Paul var mit livs kærlighed. Den sjoveste mand, jeg kender. Han fuldendte mit liv. Livet bliver aldrig det samme uden ham,« siger hun.

Paul Grant havde en rolle som en ewok i Star Wars-filmen 'Jediridderen vender tilbage' fra 1983 og optrådte også i 'Harry Potter og De Vises Sten' (2001), hvor han spillede nisse (goblin).

Derudover havde han en dobbeltrolle i kultfilmen 'Labyrinten til Troldkongens Slot' fra 1986, som også havde David Bowie og Jennifer Connelly på rollelisten. Her spillede Paul Grant nisse (medlem af Goblin Corps), og derudover var han stand-in for Shari Weisers karakter Hoggle i stuntscenerne.

Paul Grant, som var født med dværgvækst og var 132 centimeter høj, efterlader sig kæresten, Maria Dwyer, to døtre, en søn og flere stedbørn og børnebørn.