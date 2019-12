Hun er et kendt navn i Star Wars-kredse, og hvert år rejser hun fra fankonvent til fankonvent.

Det sker, fordi den engelske skuespillerinde Femi Taylor i 1983 spillede med i filmen 'Jediridderen vender tilbage', som er den tredje film i den klassiske filmserie.

Hendes rolle som Jabba the Huts slavedanserinde Oola er lille, men markant, og hendes race med en lang snabel, der vokser ud fra hovedet, er siden blevet brugt i talrige Star Wars-historier.

Til aftenens gallapremiere på 'Star Wars: The Rise of Skywalker' kommer danske fans da også over og hilser, da hun tropper op med sin danske mand Claus Skytte Kamper. De har boet i Danmark i et år.

»Det var fantastisk at være på settet med Mark Hamill og Carrie Fischer. Jeg var praktisk talt sammen med hele castet. Det var fantastisk at være en del af,« siger skuespillerinden til B.T.

»Men var også bare som et andet job. Ingen vidste, at det ville blive det fænomen, som det er nu.«

Hun optog dengang i en uge, og 14 år efter blev en opdateret, længere udgave lavet af scenen. Siden da har fans fundet ud af, at hendes karakter i et tidligt manuskript skulle have overlevet, og at hun dermed skulle have spillet en større rolle.

Men besparelselser ville det anderledes. Hun blev tidligt i filmen ofret til et uhyre.

»Jeg ville ønske, jeg havde overlevet. Der er så mange historier om, hvem hun var. Men da jeg optog, kendte jeg ikke til de tidligere manuskripter,« siger hun.

Hun ser af og til stadig skaberen George Lucas, Mark Hamill, der spillede Luke Skywalker, og mange andre. Hun roser også de nyeste 'Star Wars'-film.

»Jeg ser meget frem til at se filmen. De nye film har langsomt vundet folks hjerter, men jeg synes stadig, at de tre første er de bedste.«

Hendes bror, Benedict Taylor, er også skuespiller og medvirkede som pilot i 'Den usynlige fjende' fra 1999.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' har premiere 18. december over hele landet.