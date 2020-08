Den britiske skuespiller Ben Cross er død efter kort tids sygdom.

Ben Cross var 72 år, da han tirsdag morgen blev fundet død i Wien. Familien bekræfter dødsfaldet over for mediet Deadline.

Skuespilleren, hvis fulde navn egentlig var Harry Bernard Cross, er især kendt for at spille den britiske atlet Harold Abrahams i den Oscar-vindende 'Chariots of Fire' fra 1981 samt for sin rolle som Spocks far, Sarek, i 2009-versionen af Star Trek.

På Facebook begræder hans datter Lauren tabet.

'Jeg er helt knust over at fortælle jer, at min kære far er død for nogle timer siden. Han havde været syg i et stykke tid, men med en forværring den seneste uge. Pressen kommer til at annoncere hans død snart, så jeg ville bare fortælle jer det - hans mest loyale og kærlige fans - for I skulle høre det fra os først,' skriver hun på faderens officielle Facebook-profil.

Det oplyses ikke, hvilken sygdom Ben Cross døde af.

Han efterlader sig, foruden datteren Lauren, sin hustru Deyana Boneva Cross og sønnen Theo.

Ben Cross var aktiv som skuespiller frem til sin pludselige død og kan snart ses i Netflix-filmen 'Det sidste brev fra din elskede' baseret på bogen af Jojo Moyes.