Tegneserielegenden Stan Lees tidligere manager viser sig måske at være lidt af en superskurk.

Inden Stan Lee døde i november sidste år, bad hans datter politiet give manageren, Keya Morgan, et polititilhold mod den aldrende Marvel-leder. Hun mistænkte manageren for at manipulere og stjæle sin fars penge.

I dag, cirka et halvt år efter Stan Lees død, er Keya Morgan så blevet arresteret. Beskyldninger mod ham lyder blandt andet på tyveri, underslæb og forfalskning.

Ifølge Huffington Post hentede politiet ham lørdag og han sidder nu varetægtsfængslet i Arizona. Men forventes at blive forflyttet til Los Angeles, hvor han skal for en dommer.

Keya Morgan står anklaget for at have stjålet 1,7 millioner kroner fra Stan Lee. Penge, som han sidste år i maj skulle have tjent på autografskrivninger.

Derudover skulle Keya Morgan på et tidspunkt have 'tvangsflyttet' Stan Lee fra sit hjem i Hollywood Hills til en lejlighed i Beverly Hills, hvor han nemmere kunne kontrollere den gamle mand.

Keya Morgans advokat Alex Kessel udtaler i en mail ifølge Huffington Post, at hans klient ville melde sig selv i den kommende uge.

Derfor er han ærgerlig over, at politiet hentede ham i weekenden.

Managerens kaution er sat til 1.9 millioner kroner.

Stan Lee døde den 12. november 95 år gammel.

Med Marvel og superhelte-navne som Spider-Man, X-Men og Iron Man skabte han et tegneserie-imperium.

Da man i nyere tid begyndte at filmatisere tegneserierne, blev det en gimmick at have Stan Lee med i en lille rolle hver gang. Senest i den storsælgende 'Avengers: Endgame'.