»Hvordan ville I have det, hvis en mentalt syg stalker, som er overbevist om, at de er gift med dig – én med tidligere domme – brød ind i dit hjem efter allerede at have trængt ind på din grund?«

Sådan spørger den berømte tatovør og reality-kendis Kat Von D. Det er nemlig præcis, hvad hun har været igennem.

På Instagram har den 38-årige kendis delt et opslag, hvor hun fortæller om sine udfordringer med stalkeren, ligesom hun tager et opgør med den kritik, hun tidligere har mødt på selvsamme sociale medie.

Følgere har nemlig kritiseret hende for, at hun har taget skydetimer sammen med sin mand, Rafael Reyes. Noget, hun nu siger, hun gør for at føle sig sikker.

Tatovøren siger, at det seneste tilfælde ikke er første gang, hun oplever problemer med stalkere.

»Faktisk har jeg tre gange tidligere søgt om polititilhold,« lyder det fra hende.

Kan Von D blev i første gang berømt, da hun medvirkede i Reality-programmet Miami Ink, som tog udgangspunkt i en tattoo-salon, og de forskellige personer, der kom forbi for at få en tatovering.

Senere blev Kat Von D stjerne i sit eget show, som fik navnet LA Ink.

Til dem, der har kritiseret hende for at tage timer og have et skydevåben i sit hjem, skriver hun på sin Instagram-profil:

»Hvis I føler, I er i stand til at håndtere livstruende situationer som dem her 'ved at tale det ud', så er velkommen til at gøre det. Det er jeres valg,« skriver hun, inden hun uddyber:

»Men lad venligst være med at udskamme vores familie, fordi vi tager os tid til at træne os selv i våbensikkerhed, våbenlovgivning og sørge for sikker opbevaring til vores våben i vores hus for at holde vores familie sikker.«

Kat Von D er gift med den 45-årige kunstner Rafael Reyes, med hvem hun har et barn.