Man siger, at æblet ikke falder langt fra stammen. Og nogle gange er det den skinbarlige sandhed.

I hvert fald når æblet hedder Apple Martin.

Forleden sprang 18-årige Apple Martin nemlig ud som model. Og var ifølge flere udenlandske medier nærmest en dobbeltgænger af sin berømte mor.

Det var ved Chanels Haute Couture show under den parisiske modeuge, at Apple Martin var at finde på første række i selskab med en flok veninder.

Iført en klassisk Chanel-dragt og en af mærkets eksklusive cross-body tasker og med sit lange lyse hår med midterskilning, var hun en tro kopi af sin mor.

Apple Martin er nemlig datter af den kendte skuespiller Gwyneth Paltrow og musiker Chris Martin, som blev skilt i 2016.

Det er den kendte skuespiller Gwyneth Paltrow, der er mor til 18-årige Apple Martin. Foto: Angela Weiss

At en modelkarriere lå i kortene for Apple Martin, blev ifølge People spået allerede, da hun var fire år.

Af ingen ringere end modeikonet Karl Lagerfeld.

Mediet citerer modejournalist Derek Blasberg, ifølge hvem nu afdøde Karl Lagerfeld – straks han så hende – udbrød, at hun med sine klassiske træk en dag ville blive en Chanel-pige.

Og nu er hun altså blevet det.

18-årige Apple Martin er for længst flyttet hjemmefra og er til daglig college-studerende i New York.

Men altså ikke mere end at hun også kan nå et drysse glimmer over Chanels modeshow.