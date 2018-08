Henrik Koefoed måtte springe til i sidste øjeblik, da Ulf Pilgaard i midten af juli forlod Cirkusrevyen på grund af sygdom. Nu er Ulf Pilgaard raskmeldt og tilbage på scenen.

»Det har været et dejligt sommerferiejob. Jeg føler, jeg blev båret på hænder af fødder og kollegaer og publikum,« lyder det fra Henrik Koefoed, der nu efter tre uger som vikar for Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen kan vende tilbage til sin sommerferie.

Ulf Pilgaard lider af mavesår, så den 77-årige revy-legende måtte den 11. juli efter en forestilling pludselig lade sig indlægge og overlade sit arbejde på Bakken til Henrik Koefoed, der tidligere har spillet med i Cirkusrevyen én gang før tilbage i 1992.

»Jeg havde halvanden dag til at forberede mig. Jeg terpede manuskript med min kone og datter, og så så jeg en videooptagelse af forestillingen, som holdet har lavet til eget brug.«

Henrik Koefoed ville ikke forstyrre Ulf Pilgaard, der skulle komme sig derhjemme. Så han fik i stedet hjælp af Cirkusrevyens instruktør Lisbet Dahl i lynforberedelserne til at glide ind på holdet. Og det endte med at blive en succes, fortæller han.

»Jeg synes, jeg mødte så meget velvillighed fra publikum, der jo bare var glade for ikke at blive sendt hjem igen. Jeg havde jo egentlig sommerferie, men vi havde ikke planlagt noget, så jeg var alligevel i nærheden til at kunne træde til. Nu holder jeg ferie i den her uge, og så tager vi revanche til efteråret.«

Ulf Pilgaard er tilbage i Cirkusrevyen efter tre ugers sygdom. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ulf Pilgaard er tilbage i Cirkusrevyen efter tre ugers sygdom. Foto: Thomas Lekfeldt

Ulf Pilgaard selv var ikke at træffe ved telefonen, da B.T. ringede onsdag. Hans chef Lisbet Dahl tog til gengæld telefonen og var naturligvis glad for at have sin gamle kollega tilbage.

»Det var så dejligt at have ham hjemme igen. Han har jo altid været her, så det var mærkeligt ikke at have ham med,« fortæller Lisbet Dahl om Ulf Pilgaards comeback i Cirkusrevyen tirsdag aften.

»Vi gjorde ikke noget særligt ud af det, han gik bare på scenen, som han plejer. Han har siddet derhjemme og ærgret sig over ikke at kunne gøre så meget, så han var rigtig glad for at være tilbage.«

Lisbet Dahl tilføjer, at hun allerede i fredags havde talt med Ulf Pilgaard om at være med igen. Da han mandag stadig følte sig klar, besluttede de, at nu var det tid, og nu regner de med, at han er frisk til resten af sæsonen, der slutter den 31. august.

»Ja selvfølgelig,« griner Lisbet Dahl.

Ulf Pilgaard, der om to år kan fejre sit 40 års jubilæum i Cirkusrevyen, fik i 1995 en kunstig hjerteklap, hvilket gør, at han tager blodfortyndende medicin.

Hans aktuelle mavesår er derfor formentlig blevet udløst af noget smertestillende medicin som på grund af det blodfortyndende medicin har givet bivirkninger.

Ulf Pilgaard var tilbage ved den første aflysning optimistisk omkring sin sygdom og regnede i første omgang med at være hurtig tilbage på benene.

»Jeg har et mavesår, som nu er under medicinsk behandling. Det er klart, sådan noget gør ondt, men det er holdt op, og efter omstændighederne har jeg det godt. Jeg regner med at gå på scenen i aften,« sagde han til B.T. den 13. juli, før han altså alligevel måtte tage en ufrivillig pause.