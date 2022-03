Opmærksomme seere kunne lørdag aften spotte en helt bestemt person blandt tilhørerne under dette års Melodi Grand Prix.

Nemlig den irske sanger Johnny Logan - der som den eneste har vundet Eurovision tre gange.

Årsagen til, at han pludselig befandt sig i Boxen i Herning, hvor showet fandt sted, var dog meget simpel.

Han var dukket op for at støtte en af deltagerne, nemlig gruppen 'Der var engang', som består af datter Emma Pi og far Rasmus Hedeboe.

For netop sidstnævnte kender 67-årige Johnny Logan særdeles godt:

»Rasmus var min 'musical director' i ti år. Han gav mig et kald og sagde, at han var med i Melodi Grand Prix, og han spurgte, om jeg ville komme og sidde med ham i 'green room',« forklarede den irske charmør, der fredag spillede en koncert i Helsingør, forud for showet til B.T.

»Det er meget mærkeligt for mig at være på den røde løber, hvis jeg skal være ærlig, og at være involveret i et grandprix, også selvom det kun er for at overvære det. Jeg gør det ikke normalt, fordi jeg har været involveret i så mange, men de er mine venner, og han bad mig om at komme og støtte dem, så det gør jeg.«

Johnny Logan på den røde løber. Foto: Bo Amstrup Vis mere Johnny Logan på den røde løber. Foto: Bo Amstrup

Forleden kom det frem, at Rusland bliver udelukket fra dette års Eurovision, efter landet i sidste uge invaderede Ukraine.

Og spørger man Johnny Logan, var det den helt rette beslutning. Også selvom Eurovision grundlæggende er en ikke-politisk konkurrence.

»Det var uden tvivl det rigtige. For ja, Eurovision er ikke-politisk, men der er visse ting, der overstiger det. Der er nødt til at være en måde, hvorpå vi kan protestere mod det, som Rusland gør i Ukraine. Det skal der være. Og hver eneste del hjælper,« fortalte han.

»Eurovision blegner i sammenligning med det, der sker i Ukraine, og virker ubetydeligt. For det er skræmmende, og det er meget forkert. Det er så forkert.«

Før han rejste til Danmark for tre dage siden, besluttede han sig for at samle noget tøj sammen, som han ville sende til Ukraine, til dem der flygter fra landet.

»Jeg begyndte med én pose, og før jeg tog afsted, endte jeg med at have ti plastikposer fyldt med tøj. Bluser, bukser og alt muligt,« sagde han og tilføjede - med et karakteristisk glimt i øjet:



»Så hvis der pludselig er en masse flygtninge, der ser ud som om, at de er på vej til Eurovision, så er det nok fordi, de har modtaget mit tøj.«

Johnny Logan kravlede helt til tops i Eurovision i 1980 og 1987 med sangene 'What's Another Year' og 'Hold Me Now', mens han komponerede vindersangen i 1992, 'Why Me', der blev fremført af Linda Martin.