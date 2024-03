Da stjernerne én efter én dukkede op på den røde løber til dette års Oscar-uddeling, havde flere af dem en rød pin sat på deres tøj.

Og det var ikke helt tilfældigt.

Det skriver medier som Variety, The Guardian og ABC News.

Det var blandt andre sangeren Billie Eilish – som vandt en af de eftertragtede statuetter – og skuespilleren Mark Ruffalo, der bar de røde pins til det storslåede prisshow.

Her ses Billie Eilish iført den røde pin. Hun vandt kategorien 'Bedste Originale Sang' for 'What Was I Made For?' fra 'Barbie-filmen'. Foto: David Swanson/AFP/Ritzau Scanpix

En lille pin, der viste en hånd med et hjerte i midten.

Bag den omtalte pin står gruppe Artists4Ceasefire, som består af folk i underholdningsbranchen, der kræver en våbenhvile i konflikten mellem Gaza og Israel.

Medlemmerne har alle skrevet under på et åbent brev, hvori man appellerer til præsident Joe Biden til at opfordre til en våbenhvile.

De næsten 400 underskrivere inkluderer skuespillerne Bradley Cooper og America Ferrera, som begge var Oscar-nominerede i år, såvel som Cate Blanchett, Drake og Jennifer Lopez.

Her ses Mark Ruffalo på den røde løber søndag aften dansk tid. Foto: David Swanson/AFP/Ritzau Scanpix

»Nålen symboliserer kollektiv støtte til en øjeblikkelig og permanent våbenhvile, frigivelse af alle gidsler og hurtig levering af humanitær hjælp til civile i Gaza,« har Artists4Ceasefire ifølge The New York Times oplyst i en pressemeddelelse:

»Medfølelsen må sejre.«

Udover Billie Eilish og Mark Ruffalo dukkede blandt andre sangskriver og musiker Finneas O'Connell, direktør Ava DuVernay, skuespiller Mahershala Ali og skuespiller Ramy Youssef op til showet med den røde pin.

»Det er et universelt budskab: 'Lad os stoppe med at dræbe børn. Lad os ikke være en del af mere krig.' Ingen har nogensinde set tilbage på en krig og tænkt, at en bombekampagne var en god idé,« sagde 'Poor Things'-stjernen Ramy Youssef under et interview på den røde løber med Variety.

Her ses instruktør Ava DuVernay og producer Paul Garnes iført den røde pin. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

Udover de røde pins blev der ifølge The Guardian også set stjerner iført knapper med det palæstinensiske flag, herunder 'Anatomy of a Fall'-stjernerne Milo Machado-Graner og Swann Arlaud.

