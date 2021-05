Den australske snowboarding stjerne Torah Bright har modtaget en række negative tilbagemeldinger, efter hun på mors dag delte et billede, hvor hun ammer sit barn og ikke har særlig meget tøj på.

Nu svarer hun igen.

»At læse nogle af kommentarerne gjorde mig ked af det,« skriver hun på Instagram.

Herunder - hvis du bladrer lidt frem - kan du se opslaget, som folk har kritiseret:

View this post on Instagram A post shared by Torah Bright (@torahbright)

Billedet, der fik folk op af stolen, viser hende iført underbukser og stående på hovedet, mens hendes 10 måneder gamle søn ammer af hende.

Flere kalder billede 'sindssygt'.

»I mine øjne skal mors dag være en dag, hvor vi er hinanden cheerleaders, omfavner vores særligheder og finder glæde i alle de ting, som moderskabet er,« skrev den 35-årige sportsstjerne, der blandt andet har vundet OL-medaljer.

Hun skriver videre, at hun ikke ønsker at blive hyldet. Hun vil bare have lov til at gøre og være, den hun er.

Samtidig understreger hun, at hun vil støtte alle mødre for dem, de er.