Når Sports Illustrated rammer gaden, er der som regel letpåklædte bikini piger, der pryder forsiden, men denne gang er det en fuldt påklædt model, der ligger i vandkanten.

Den muslimske supermodel Halima Aden er nemlig iført hijab og burkini som den første nogensinde på en Sports Illustrated forside.

»Da jeg voksede op i USA følte jeg mig aldrig repræsenteret, fordi jeg ikke kunne bladre igennem et blad og se en pige med hijab. Vær ikke bange for at være den første,« siger hun til CNN.

Og det er ikke første gang den somalisk-amerikanske model har sprunget grænserne for, hvad man kan have på i modesammenhænge.

Vis dette opslag på Instagram Don’t change yourself .. Change the GAME!! Ladies anything is possible!!! Being in Sports Illustrated is so much bigger than me. It’s sending a message to my community and the world that women of all different backgrounds, looks, upbringings... can stand together and be celebrated. Thank you so much @si_swimsuit & the entire team for giving me this incredible opportunity. Et opslag delt af Halima (@halima) den 29. Apr, 2019 kl. 11.21 PDT

I 2016 deltog Halima Aden i skønhedskonkurrencen Miss Minnesota USA, hvor hun skrev historie ved også dengang at være iført burka og hijab.

Hun nåede til semifinalen og fortalte dengang, at hun bare ville vise de mange muslimske kvinder, der ikke kunne identificere sig med samfundets skønhedsidealer, at det var okay at være anderledes, og at det også være smukt.

De seneste år er Sports Illustrated begyndt at bruge andre modeller, end dem der repræsenterer det klassiske, vestlige skønhedsideal, hvor de eksempelvis havde plus-size modellen Ashley Graham på forsiden skriver NRK.no.

Halima Aden valgte også at dele sin glæde på Instagram over at få lov at bære de traditionelle muslimske klæder på forsiden af et ellers meget vestligt sportsmagasin.

‘At være afbildet i Sports Illustrated er så meget større end mig selv. Det viser, at kvinder fra alle baggrunde, udseender og opvækster kan stå sammen og blive hyllet.’

Aden flyttede med sin familie til USA, da hun var syv år gammel, men voksede inden da op i kenyansk flygtningelejr.

Og som en slutning af cirklen, så foregik fotoshootet til forsiden også i Kenya, hvor hun selv var rejst fra år tidligere.

Ud over at bryde traditionerne i Sports Illustrated og Miss Minnesota USA, så var hun også den første til at bære hijab på coveret af British Vogue.