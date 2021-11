Ryan Reynolds er kendt som værende en af Hollywoods sjoveste stjerner.

Den 45-årige skuespiller langer vittigheder ud til højre og venstre under interviews og på sociale medier, men nu er det ham selv, der er 'offeret'.

Hans kollega og medstjerne i den nye film 'Red Notice', Dwayne 'The Rock' Johnson, har nemlig gjort sig sjov på Ryan Reynolds bekostning.

48-årige The Rock har simpelthen fået opsat en gigantisk reklamesøjle, hvor han laver sjov med 'Deadpool'-stjernen.

På skiltet står der følgende: 'Ryan Reynolds bruger sin mors Netflix-konti'.

Dwayne Johnson har delt et billede af skiltet på sin Instagram, hvor han understreger, at joken er målrettet Ryan Reynolds – og altså ikke hans mor.

»Til info, så er Ryans mor en FANTASTISK kvinde. Jeg ved ikke, hvorfor Ryan er blevet, som han er.«

Noget tyder på, at Ryan Reynolds er lige så god til at modtage jokes, som han er til selv at servere dem.

I hvert fald har han kommenteret følgende til The Rocks opslag:

»Det er helt fair, for min mor bruger min OnlyFans-konto.«

The Rocks opslag er indtil videre blevet voldsomt velmodtaget.

I hvert fald har det i skrivende stund over en million likes, mens det ligeledes er strømmet ind med kommentarer.

Ifølge New York Post er The Rocks reklamesøjle dog ikke kun sjov og løjer.

Den er også en del af promoveringen af Netflix-filmen 'Red Notice', som udkommer på streamingtjenesten fredag.

Filmen er en actionkomedie og har The Rock, Ryan Reynolds og Gal Gadot i hovedrollerne.

Den handler om en FBI-agent, der modvilligt slår sig sammen med en berømt kunsttyv for at fange en forbryder.