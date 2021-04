Flere af Tina Lunds 123.000 følgere blev mildest talt chokerede, da de så den video, hun for nylig lagde på Instagram.

'Jaaaa, endelig fik jeg tid til at få ordnet mine læber og få Botox,' skrev hun og sluttede med følgende spørgsmål: 'Jeg synes, jeg ser så meget bedre ud. Hvad synes I?'

Meningerne var delt i tre:

Der var dem, der begræd hendes beslutning.

Dem, der var sikre på, at det var en joke.

Og dem, der skrev, at hun nu lignede sin veninde fra 'Forsidefruer', Janni Ree.

Selv er Tina Lund splittet, når det kommer til skønhedsbehandlinger. Hun får dem, men hun synes også, det er lidt snyd.

Mange af følgerne var bekymrede for hende, da de så opslaget. Så meget, at en af Tina Lunds kunder endda skrev til hendes far: 'Hvad har Tina dog gjort ved sit ansigt.'

»Andre skulle se billedet tre gange, før de var sikre på, at det var fake.«

For dét var en joke. Men det var ikke kun pjat, siger Tina Lund til B.T.

»Videoen er så overdrevet … men det er jo sådan, folk ser ud nu.«

Som en af Tina Lunds følgere skrev til hende efterfølgende: 'Sådan ser alle kvinder i USA ud.'

Enten fordi de får lavet skønhedsbehandlinger, eller fordi de bruger filtre på de sociale medier.

I første omgang sendte Tina Lund kun videoen til sin veninde med teksten:

'Nu ser alle vores veninder snart sådan her ud.'

Siden offentliggjorde hun filmen. For den 40-årige rytter er splittet i sin holdning til både filtre og Botox.

Først skal det handle om filtrene, som man på de sociale medier kan lægge over sine billeder for at få motiverne til at se lidt bedre ud, end virkeligheden tilsiger.

Det kinesisk ejede TikTok har for eksempel netop lanceret 'Botox-filtret' – også kaldet 'Big Lips-filtret'. Lægger man det over sine billeder, ser det ud, som om man netop er kommet ud fra en plastikkirurgisk klinik.

På TikTok kan brugere for eksempel også downloade Disney-filtre, der udstyrer dem med ører og næser fra deres yndlings-Disney-film, eller 'slim-filteret', der med ét klik filer centimeter af sidebenene.

Mens man på Instagram med forskellige filtre kan trylle nat om til dag eller fjerne generende skygger på sine billeder.

Rytter og influencer Tina Lund er med egne ord en 'smule splittet' over den drejning, brugen af filtrene har taget.

»Man kan jo ikke kende folk mere. De ser slanke ud på deres profiler, men er i virkeligheden tre numre større. Eller de har en smallere næse, end når man møder dem. Det er trist, når man ikke kan genkende folk.«

»Nogle gange kan jeg ikke genkende Allans teenagere, når jeg ser dem på Instagram,« siger hun om sin mands store børn.

Ifølge DRs medieforskning bruger næsten halvdelen af alle børn i alderen 9-14 år TikTok ugentligt, og 41 procent bruger det dagligt eller næsten dagligt.

Tina Lund er bekymret for, om hendes egne børn føler sig nødsaget til at pynte på virkeligheden. Men samtidig indrømmer hun, at hun selv bruger filtre på sine billeder.

»Jeg bruger filtre, så lyset ser pænere ud, og jeg fjerner skygger. Men det er mærkeligt, for jeg laver jo om på virkeligheden. Jeg bruger det ikke på min krop. Det har jeg bestemt, at jeg ikke vil,« siger hun og tilføjer:

»Men livet har lært mig, at man aldrig skal sige aldrig. Jeg vil jo gerne have, det ser flot ud.«

Hun ved, at det kan være en glidebane. For både skønhedskirurgi og fotomanipulering er med Tina Lunds ord »kommet for at blive«.

I Dubai, hvor hun bor med sin mand, Allan Nielsen, og deres to børn, gælder alle kneb i kampen mod alderen.

Selv har Tina Lund fået lavet Botox-behandlinger.

»Jeg får en lille smule, så jeg ikke har så mange rynker,« siger hun.

Hvad vil du bruge for at pynte på virkeligheden?

Det sidste halve år har hun ikke fået skønhedsbehandlingerne.

»Men jeg ved, at jeg kommer til at bruge det igen, og håber, at jeg kan styre det, så jeg aldrig kommer til at se ud som i min video.«

Apropos videoen, så var mange af Tina Lunds følgere enige om én ting, da de så den:

»Jeg har fået SÅ mange kommentarer om, at jeg ligner Janni Ree.«

»Janni siger selv, at hun var en af de første herhjemme, der fik lavet læber. Måske bliver man Botox-blind, men jeg lægger i hvert fald ikke så meget mærke til det mere. Jeg har altid syntes, at Janni er en pæn dame.«

Endnu har Tina Lund ikke fået lagt filler i læberne …

»Men – igen – man skal aldrig sige aldrig.«