Mascha Vang har arvet sin mormors spirituelle evner, men hun ønsker ikke at gøre brug af dem.

Blogger og realitystjerne Mascha Vang har tidligere fortalt, at hun har været til clairvoyant, men i et nyt blogindlæg åbner hun op om, at hun faktisk selv har en kanal til den anden side.

'Min mormor var et spirituelt menneske. Ikke på den måde hun tændte røgelsespinde eller mediterede, og bestemt ikke nogen flippet type, hun havde bare et åbent åndeligt sind og kontakt til den anden side. Det var på en måde en naturlig ting i min barndom, at der blev talt om mennesker vi ikke kunne se og hændelser der var uforklarlige,' fortæller Mascha og uddyber, at hun selv har arvet mormorens evner.

'Jeg brød mig faktisk ikke om det, og jeg brød mig ikke om den åbne kanal, jeg selv havde, den har jeg hele mit liv bare ville lukke ned. Det har været alt for overvældende for mig og ikke noget jeg har ønsket at dyrke eller dykke ned i, selvom jeg gennem livet har benyttet mig af forskellig form for åndelig hjælp,' skriver Mascha.

Mascha er dog ikke meget for at åbne op om sine overnaturlige evner, som hun netop helst ville være foruden.

I stedet fortæller hun om, hvordan hun benytter sig af sten og krystaller til at sikre en god balance i energierne i og omkring hende. Blandt andet har hun altid sten med i bad.

'Sten har en mere stabil energi, og det er den jeg godt kan lide at læne mig op ad.'

'Jeg tror jo ikke en sten kan skabe mirakler eller helbrede noget, jeg er jo ikke loco, men som når man siger at tro kan flytte bjerge, så tror jeg ens eget fokus og dedikation sammen med energien kan noget særligt,' forklarer Mascha.

Også Mascha Vangs datter Hollie Nolia benytter sig af en sovesten, der hjælper hende i søvn.

Mascha Vangs datter Hollie Nolia benytter sig også af sten. Når hun skal sove, så har hun en sten under puden, der hjælper hende med at falde i søvn uden onde drømme, fortæller Mascha i blogindlægget. Foto: Mascha Vang Vis mere Mascha Vangs datter Hollie Nolia benytter sig også af sten. Når hun skal sove, så har hun en sten under puden, der hjælper hende med at falde i søvn uden onde drømme, fortæller Mascha i blogindlægget. Foto: Mascha Vang

Mascha er dog stadig nervøs for, hvordan hendes overnaturlige sanser og hendes tiltro til sten og krystaller bliver modtaget.

'Nu gider jeg jo ikke lyde helt fjollet, så jeg nedtoner helt ekstremt hvad de i virkeligheden betyder for mig, og har gjort for mig og af den grund er jeg begyndt at have flere sten og krystaller omkring mig i det daglige,' fortæller hun.

