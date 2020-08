Komiker Uffe Holm har været spilfirmaet Leovegas' ansigt igennem tre år, men nu er det slut.

Det melder firmaet ud i en pressemeddelelse, efter der den seneste tid har kørt en debat, om - og hvordan - spilfimaer bør reklamere.

'Samarbejdet med Uffe fungerede vanvittig godt og positionerede LeoVegas som en førende udbyder på markedet,' udtaler LeoVegas kommunikationsdirektør Hans Uhrus i pressemeddelelsen. Han uddyber:

'På under to år lykkedes vi med at etablere LeoVegas helt i toppen af markedet både målt på kendskab men også på markedsandele. Det er – hvis vi selv skal sige det – en imponerende bedrift i så konkurrencepræget et marked.'

De skriver, at valget om at droppe den kendte komiker, som deres ansigt i reklamerne, sker både på grund af ændringer i markedet, men også som et ønske om større ansvarlighed.

'Grundet de aktuelle forhold i Danmark har vi valgt at fortsætte med at øge kendskabet til de værdsatte spil, som LeoVegas tilbyder, på en ny måde,' afslutter Hans Uhrus.

Debatten tog for alvor fart, efter landstræner for det mandlige danske fodboldlandshold, Kasper Hjulmand, udtalte, at han mente, betting og kasinoer ikke skulle have lov til at reklamere.

»Det er en personlig holdning, som jeg synes, jeg har ret til at have uanset hvad, og jeg synes ikke, jeg kan opfordre til spil og betting. Så det kommer jeg aldrig til at stå på mål for,« sagde træneren.

Et ønske som brancheorganisationen Spillebranchen kom delvist i møde.

»Vi skal tage større ansvar for, at markedsføringen ikke er for aggressiv. Derfor bør reklamer for spil ikke indeholde personer, der kan opfattes som 'autoriteter',« lød det fra Morten Rønde, direktør i Spillebranchen.

Han forklarede, at kendte i reklamer for spil allerede er forbudt flere andre steder i verden.

»Det er allerede forbudt i flere andre lande, og det eksempel er vi klar til at følge,« har Morten Rønde udtalt til B.T.