Petter Stordalen hævede armene i triumf og kaldte det 'den bedste dag i mit professionelle liv'.

To uger efter sit køb af nordens største rejsebureau Spies Group kommer den flamboyante norske milliardær med en ny overraskende udmelding - denne gang om sit privatliv.

»Det føles mærkeligt at oplyse om noget så privat, men for at undgå rygter og spekulationer, vælger vi at være åbne om, at vi fra midten af november kommer til at flytte fra hinanden,« siger Petter og Gunhild Stordalen i en fælles pressemeddelelse søndag ifølge VG og NRK.

Det sker blot to uger efter at parret holdt en kæmpe Halloween-fest med adskillige norske kendisser blandt de i alt 250 inviterede gæster.

Vis dette opslag på Instagram Back on the dance floor for the first time in 5 years, as Poseidon & ocean plastic (couldn’t find a way to dress up as #climatechange - but #oceanplastic is the next scariest thing these days) Thanks to all our wonderful crazy friends for giving it all last night, making it a #halloweenparty to remember! #halloween #saturdaynight Et opslag delt af Gunhild A. Stordalen (@gunhild_stordalen) den 27. Okt, 2019 kl. 5.36 PDT

Den 56-årige hotelkonge og hans kone, den 40-årige miljøforkæmper og tidligere model Gunhild Stordalen, mødte hinanden i 2005 og blev gift i 2010.

Petter Stordalen kalder Gunhild for 'mit livs kærlighed' - men efter moden overvejelse har parret nu besluttet, at de bliver nødt til at flytte fra hinanden.

»Vi har haft 14 fantastiske år sammen. Vi har stået side om side i ekstreme op- og nedture, som betyder, at vi altid vil have et helt unikt forhold. Men vi har begge jobprojekter, som har betydet, at vi har set mindre til hinanden. Vi har i fællesskab fundet ud af, at vi ønsker tid til at gøre det, vi brænder for hver især. Vi er stadig hinandens bedste venner og støtter,« siger Gunhild Stordalen i pressemeddelelsen.

Om opkøbet af Spies Group er en medvirkende årsag til, at Petter Stordalen har brug for mere tid til sine projekter, oplyser parret ikke.

Petter Stordalen under pressemødet, hvor han blev præsenteret som Spies Groups nye ejer. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Petter Stordalen under pressemødet, hvor han blev præsenteret som Spies Groups nye ejer. Foto: TT NEWS AGENCY

Men sandt er det, at de begge har fart på. Meget fart på, endda. Allerede før han kunne skrive 'rejsekonge' på sit CV, ejede Petter Stordalen en af Nordens største hotelkæder Nordic Choice Hotels med over 170 hoteller og 10.000 ansatte.

Gunhild Stordalen er en meget aktiv miljøforkæmper, blandt andet via sin og mandens fond 'The Stordalen Foundation', som engagerer sig i mange klima- og miljøprojekter.

Fondens erklærede mål er 'at ændre verden', og det arbejde blev intensiveret, efter at Petter og Gunhild Stordalen i foråret 2014 fik at vide, at hun lider af den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

Petter Stordalen understreger, at han og Gunhild trods den overraskende udmelding om at de flytter fra hinanden, stadig vil støtte hinanden i tykt og tyndt.

»Gunhild er mit livs kærlighed, og dette ændrer ikke på mit engagement for hende eller hendes mærkesager. Vi vil fortsat med at støtte hinanden i alt fremover,« siger Petter Stordalen.

Petter Stordalen er ifølge Forbes stadig god for intet mindre end 8,75 milliarder kroner. Det gør ham til verdens 1.605-rigeste person.

Den norske milliardær købte i slutningen af oktober 40 procent af Spies-gruppen og er sammen med Altor og TDR Capital den nye ejer af det kendte danske rejsebureau, som tidligere var ejet af den nu konkursramte britiske rejsegigant Thomas Cook.

Petter Stordalen har voksne tre børn fra sit tidligere ægteskab med Ingrid Fuglehaug Stordalen.