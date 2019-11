Op- og nedturene for Petter Stordalen har svinget fra den ene ekstrem til den anden de seneste uger.

Købet af rejseselskabet Spies var ifølge ham selv den bedste dag i hans professionelle liv. Få uger efter afslørede han, at hans ægteskab er forlist, og nu åbner han op om hvorfor.

»Noget af det, du mister, er det, vi havde sammen i starten: tid. Hun (Gunhild Stordalen, red.) var altid med mig på rejser, og jeg var altid med hende,« siger den 56-årige milliardær Petter Stordalen til Expressen.

Det gør han i et interview, der blev lavet inden, at parret offentliggjorde, at de flytter fra hinanden i midten af november, men som først er blevet offentliggjort nu.

Vis dette opslag på Instagram Gunhild har endelig lært at ferie handler om å slappe av og ikke jobbe hele tiden. Derfor sitter vi nå helt naturlig på en benk i sola Et opslag delt af Petter A. Stordalen (@petterstordalen) den 7. Aug, 2019 kl. 2.09 PDT

I interviewet løfter Petter Stordalen for nogle af årsagerne til, at parret er gået fra hinanden.

Særligt hvert deres fokus på deres mærkesager har gjort, at de har haft svært ved at finde tid sammen.

40-årige Gunhild Stordalen er en meget aktiv miljø- og klimaforkæmper, og det var særligt, da hun fandt ud af, at hun ikke kunne udføre sit arbejde fra Oslo eller Stockholm, at det blev svært for parret at få plads til hinanden, forklarer Petter Stordalen.

I en nyudgivet selvbiografi ‘Endelig hverdag’ af Petter Stordalen, som er skrevet i dagbogsform, beskriver han også, hvordan Gunhild Stordalens alvorlige sygdom har slidt på parforholdet.

Gunhild Stordalen fik i foråret 2014 at vide, at hun lider af den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

‘I dag læste jeg, at forældre, der mister et barn, er mere tilbøjelige til at gå fra hinanden. Det samme gælder for par, hvor en er alvorligt syg i forholdet,’ skriver han i et indlæg dateret til 12. juli 2019.

Petter Stordalen understreger i den offentlige erklæring, hvor de to fortæller, at de skal skilles, at han og Gunhild trods den overraskende udmelding stadig vil støtte hinanden i tykt og tyndt.

'Gunhild er mit livs kærlighed, og dette ændrer ikke på mit engagement for hende eller hendes mærkesager. Vi vil fortsat med at støtte hinanden i alt fremover,' siger Petter Stordalen.