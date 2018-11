Når Spice Girls-pigerne næste sommer bliver genforenet og afholder seks koncerter i Storbritannien, står de til at score 20 millioner kroner per snude, skriver TMZ.

For nogle af pigerne er pengene en dråbe i havet. For én af dem falder den solide indtægt på et særdeles tørt sted.

Daily Mirror har dannet et overblik over, hvor mange penge de fem Spice Girls er gode for i dag.

Melanie B: Har formøblet formuen på 324 millioner kroner

Melanie B.

Melanie B var faktisk en af de Spice Girls, der tjente allermest på karrieren som profileret sangerinde. Men pengene var væk, da hun i 2017 blev skilt fra Stephen Belafonte. Her viste papirer i retten, at formuen var udslettet.

Helt flad er hun dog ikke. Rollen som dommer i America’s Got Talent og optrædener i X Factor og Lip Sync Battle har angiveligt indbragt omkring 20 millioner kroner.

Geri Halliwell: 269 millioner kroner

Efter karrieren som Spice Girl havde hun en kort solo-karriere og har generelt været god til at eksponere sig selv.

Geri Halliwell.

Halliwell har haft roller i X Factor, Australias Got Talent og Popstars. Hun har også udgivet børnebøger. Derudover har hun giftet sig med den tidligere Formel 1-kører Christian Horner, der skulle være god for 55 millioner kroner.

Melanie C: 231 millioner kroner

Ud over en god karriere i Spice Girls har Melanie C tjent store summer på en meget succesfuld karriere som soloartist.

Derudover har hun været med i teaterstykker som Jesus Christ Superstar og Blood Brothers.

Melanie C.

Emma Bunton: 180 millioner kroner

Ud over en relativt succesfuld solokarriere efter Spice Girls, har Emma Bunton tjent solide summer som vært.

Mest profileret har jobbet som radiovært på ’Heart Breakfast Show’ været.

De seneste rygter går på, at hun måske kan blive den næste vært for Den Store Bagedyst i England.

Emma Bunton.

Victoria Beckham: 2,05 milliarder kroner (deltager ikke i den kommende turné)

Victoria Beckhams rigdom er stukket helt af efter karrieren i Spice Girls. Diverse forretninger og i sær hendes tøj-kollektioner har fået pengene til at vælte ind i kassen.