Netop som den ikoniske pigegruppe Spice Girls er ved at gøre klar til den store genforenings-tour, er en af kvinderne kommet alvorligt til skade i en ulykke.

Melanie Brown - også kendt som Mel B eller Scary Spice - har delt billeder fra hospitalet på Instagram, hvor hendes højre arm er i en slynge - og nu viser det sig, at ulykken kunne have fået enorme konsekvenser for den 43-årige sanger.

'Jeg forsøger at tage den med ro. Men smerten,' skriver Melanie Brown på Instagram mandag, hvor hun stadig var indlagt på et hospital i London.

I opslaget forklarer hun sine mange følgere, at hun måtte igennem en tre timer lang operation efter ulykken, som kostede hende to brækkede ribben og skader på hånden.

Thankyou to all the wonderful nurses dr's and my amazing surgeon for the care and expertise given to me here at the hospital I've been staying at,suffering 2 broken ribs a severed right hand needing emergancy care,to having had to have over a 3 hr surgery to repair the damage hence the purple sling,I've had to unfortunately cancel my book signing today in NY,I appolagise to each and everyone one of you who bought there tickets to meet me todayI'm absolutely gutted but I can assure you it WILL happen at a later date,I promise,but for now My right arm/hand is all stitched up and I'm trying to keep still to heal my broken ribs,ohhh the pain,but I'm in super safe hands with the care of everyone here at the hospital!!!!!thank you all for understanding,I love you all #accidentshappen #needtimetoheal #hospital

Ifølge det amerikanske medie Entertainment Tonight var Mel B på besøg hos en ven i London, da ulykken skete. Spice Girl'en skulle være faldet ned af en smal trappe og måtte efterfølgende hastes til hospitalet.

Washington Times skriver, at Mel B havde fået så store skader på sin højre hånd, at hun risikerede at miste funktionen i den. Det var for at redde hånden, at hun måtte på operationsbordet i tre timer, oplyser avisen.

Alligevel fik ulykken konsekvenser for Mel B - og ikke mindst flere af hendes fans.

På grund af indlæggelsen og behovet for hvile efter operationen, måtte Scary Spice aflyse et arrangement i New York, hvor hun skulle have signeret eksemplarer af sin nye erindringsbog 'Brutally Honest' (brutalt ærlig, red.).

På Instagram lover hun imidlertid at gennemføre bogsigneringen på et senere tidspunkt.

For et par måneder siden erkendte Mel B, at hun har været afhængig af både sex og alkohol og nu er begyndt i terapi for at komme ud af misbruget.

»De sidste seks måneder har været utroligt svære for mig. Derfor har jeg besluttet mig for at starte i et ordentligt terapiforløb i de kommende uger,« fortalte Melanie Brown til The Sun.

Hun forklarer, at hun har brugt sex og alkohol til at håndtere negative følelser. Derudover fortæller hun, at hun er blevet diagnosticeret med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Melanie B, også kendt som 'Scary Spice', har siden 2013 været vært på det amerikanske talentprogram 'America's Got Talent '.

Sidste år blev Melanie Brown skilt fra filmproduceren Stephen Belafonte efter 10 års turbulent ægteskab.

Tidligere har hun blandt andet beskyldt Belafonte for at være aggressiv og voldelig over for hende.

Efter faldulykken blev Mel B testet negativ for både stoffer og alkohol.

Om ulykken får konsekvenser for Spice Girls' store genforenings-tour er endnu uvist.

Til gengæld kunne det tyde på, at de fire Spice Girls, som efter planen genindtager scenen til juni næste år, stadig har et meget tæt bånd.

På Instagram har Mel B delt en gif fra sin stue på hospitalet, hvor hun har fået besøg af Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) og Geri Halliwell (Ginger Spice).

'Når dine bedste veninder dukker op på hospitalet med kram, grin og en masse kærlighed – ah, jeg elsker mine spice girls,' skriver den tilskadekomne Spice Girl til gif'en.

Victoria 'Posh Spice' Beckham glimter dog ved sit fravær. Det kommer hun også til på genforenings-touren. Hun blev faktisk slet ikke spurgt af de andre piger.