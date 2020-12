Geri Horner, der tidligere hed Halliwell, led af spiseforstyrrelsen bulimi, mens hun optrådte verden over med pigebandet Spice Girls.

Der skete dog en forandring, da datteren, Bluebell, kom til verden for 14 år siden. Det fortæller hun i sin youtube serie 'Roll with it'.

»Jeg havde altid ønsket et godt forhold til mad, så min datter ville have det samme, så hun ikke ville blive ligesom, jeg var, mens jeg voksede op – altid på en diæt og uden nogen interesse (for mad, red.)«

Stjernen Geri Horner siger, at hun i sin tid med Spice Girls havde brug for en måde, hvorpå hun kunne håndtere situationen.

Geri Horner sammen med datteren Bluebell og Spice Girl-kollega Emma Bunton med sin søn. Foto: Reuters Vis mere Geri Horner sammen med datteren Bluebell og Spice Girl-kollega Emma Bunton med sin søn. Foto: Reuters

Derfor endte hun med at kaste den mad op, som hun havde spist.

I 2016 fortalte hun i et interview med OWN's, hvorfor det var så farligt med hendes sygdom.

»Jeg startede med at være bulimiker, og der er ingen, der ville lægge mærke til det, fordi din kropsvægt forbliver nogenlunde den samme. Det er virkelig farligt.«

Om sin sygdom forklarer hun, at det var en måde at håndtere den vilde situation, hun stod i.

Her ses geri Horner ved sit bryllup, hvor hun blev gift med formel 1-køreren Christian Horner. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Her ses geri Horner ved sit bryllup, hvor hun blev gift med formel 1-køreren Christian Horner. Foto: TOBY MELVILLE

»Jeg følte mig meget mere bevidst om mig selv, min kropsvægt. Vi brugte alle forskellige værktøjer for at klare os. For mig brugte jeg det at styre min vægt,« siger stjernen.

Datteren Bluebell deler Geri Horner med sin ekskæreste, Sacha Gervasi, og så har hun sønnen Monty med sin mand, formel 1-køreren Christian Horner.