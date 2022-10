Lyt til artiklen

Har du nogensinde haft lyst til at date en Spice Girl?

Så har du muligheden nu. I hvert fald, hvis du er på datingappen, som hedder Hinge.

Her har Mel C – som hedder Melanie Chisholm – nemlig oprettet sig en profil.

Det fortæller hun i Not My Bagg-podcast, skriver The Sun.

»Jeg er single, og jeg kigger mig lidt omkring. Men det er et tyndt udvalg,« forklarer hun om sin oplevelse med appen indtil videre:

»Der ser ud til at være masser af hotte piger, men alle de hotte fyre er homoseksuelle.«

Hun blev single i august efter at have været i et syv år langt forhold med musikproduceren Joe Marshall.

Victoria Beckham var også en del af Spice Girls, og hendes mand, David Beckham, får også en røffel af Mel C i podcasten.

Det skyldes, at han har sagt ja til at være sponsor for verdensmesterskabet i fodbold – en tjans, han får en stor pengepung for.

Hun vandt for nylig en æres homopris, og netop Qatars syn på homoseksualitet, hvor det er ulovligt, har hun svært ved at støtte op om landet.

»Jeg er en allieret til LGBTQ+, så jeg ville have det dårligt med at støtte det (VM i Qatar, red.).

»Jeg forstår, at folk gerne vil tale om, at sport kan ændre kultur, men når der er så mange penge involveret, er det vanskeligt. Det er svært. David er en ven, og alle skal træffe deres egne valg.«