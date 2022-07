Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den colombianske popstjerne Shakira er endt i et økonomisk slagsmål med den spanske stat.

Sidstnævnte mener nemlig, at har snydt med skatten og skylder hele 108 millioner kroner.

Det mener Shakira så absolut ikke, at hun gør, og hun er klar til at lade sagen gå i retten. Men hvis hun taber her, er det ikke kun økonomisk, hun kan se frem til et hårdt rap over nallerne.

For de spanske anklagere vil, ifølge nyhedsbureauet AFP, kræve otte års fængsel til sangeren for skatteundragelse.

Anklagerne havde ellers tilbudt Shakira et forlig, men det har hun afvist.

»Shakira stoler på sin uskyld og vælger at overlade afgørelsen til retten,« siger hun i en erklæring.

Detaljerne i det forslåede forlig er ikke kendte, men det er ikke altså ikke noget, der har fristet Shakira til at sætte punktum for sagen, som efterhånden har kørt i flere år.

Den angivilige skatteundragelse skulle have fundet sted fra 2012 til 2014. Her havde Shakira officiel adresse i Bermuda, hvor hun betalte sin skat, men anklagerne mener, at hun hovedsagligt opholdt sig i Spanien.

Ifølge Shakira har hun for længst betalt den skat, hun skylder til den spanske stat, men det er anklagerne altså langt fra enig i.

Den kommende retssag er ikke den eneste dårlige nyhed for 45-årige Shakira. Hun gik for nylig fra sin kæreste gennem 11 år, fodboldspilleren Gerard Piqué, som hun har to børn med.