Dobbeltnominerede Thomas Vinterberg er ikke den eneste dansker, der jubler over årets Oscar-nomineringer.

I Oscarens hjemby, Los Angeles, kan Carsten Schack alias Soulshock heller ikke få armene ned af begejstring.

Soulshocks nye sang 'Selenas' er nemlig med på soundtrackket til 'Promising Young Woman'. En film, der er nomineret i den største af alle Oscar-kategorierne, 'Bedste film'.

»Det er virkelig stort for os. Det er helt vildt, at vi og vores kunstner har lavet musik til en film i den største Oscar-nominering,« siger Soulshock til B.T.

Carsten 'Soulshock' Schack Foto: Claus Bech Vis mere Carsten 'Soulshock' Schack Foto: Claus Bech

'Selenas' er desuden det nyeste singleuddrag fra soundtracket, der allerede nu er placeret på den eftertragtede Billboard-hitliste.

Og som et ekstra kirsebær på toppen af Soulshocks Oscar-triumf er det komponisten og producerens 'egen' kunstner Maya B, der synger sangen.

Soulshock og hans musikalske partner, Kenneth Karlin, har før scoret dollarmillioner og hitlistetriumfer på deres samarbejde med stjerner som Whitney Houston og Tupac.

Men det er første gang, at en kunstner, de selv har opdaget, høster denne slags guld.

Maya B er danske Soulshocks nye guldfugl Foto: SoulPower Vis mere Maya B er danske Soulshocks nye guldfugl Foto: SoulPower

»Vi har arbejdet med Maya B i årevis – helt fra bunden. 1. april udkommer vores første fælles EP, der hedder 'B1'. Maya B har netop scoret en topkontrakt som ansigt for modegiganten Tommy Hilfiger. Og derfor kunne denne Oscar-nominering simpelthen ikke være bedre timet,« siger Soulshock til B.T.

Soulshock og Kenneth Karlin har arbejdet i Los Angeles siden midten af 90erne. Og deres fokus har været den amerikanske musikindustri.

Men i samarbejdet med Maya B har de bestemt ikke glemt deres danske rødder.

»Vi har rigtige mange nye talenter med fra Danmark, blandt andre Hennedub, som er en utrolig ny dansk producer, gode gamle Peter Biker (News m.fl., red.) og et nyt supertalent fra Aalborg i Hydrate. Det føles utrolig godt at give lidt tilbage til vores skønne hjemland,« siger Soulshock.

Danske Soulshock medvirker på soundtracket til den Oscar-nominerede film 'Promesing Young Woman' Foto: PR Vis mere Danske Soulshock medvirker på soundtracket til den Oscar-nominerede film 'Promesing Young Woman' Foto: PR

»Det er virkelig stort for os, da det er den første gang, vi er ved at breake vores egen kunstner. En lang og utrolig rejse for Carsten fra Aalborg og Kenneth fra Rødovre.«