Vi kender Søren Østergaard som en mand, der kan få de fleste til at grine med sit Zirkus Nemo.

Men det betyder skam ikke, at cirkuslivet altid er lige sjovt.

I en særlig nytårsspecial af Radio4-programmet 'Overskud' fortæller han om en ganske voldsom oplevelse, hvor han blev truet på livet, efter han og Flemming Jensen gik konkurs med deres cirkus 'Østergaard og Jensen store hundeshow', som spillede fra 1993 til 1995.

»Der var desværre en tysker, der kom og så os, da vi lå på Tangkrogen i Aarhus, fordi han skulle bese cirkuspladsen for et stort, tysk cirkus. Og jeg kom desværre til at invitere ham ind at se vores, og det skulle jeg aldrig have gjort, for han blev så begejstret for det, at han ville sætte det op i Tyskland,« fortæller Søren Østergaard.

Søren Østergaard og Flemming Jensen anså det for deres livs chance, men katastroferne begyndte snart at stå i kø – og det samme gjorde omkostningerne.

Tyskeren, som de havde lavet en aftale med, var nemlig en bedrager.

»Det var forfærdeligt. Han påstod, at han ikke kunne få vores telt godkendt, men vi kunne leje et flot telt, han havde, rigtig billigt.«

Til sidst endte de med at skylde bagmændene så mange penge, at de blev truet på livet.

»Vi blev fanget og spærret inde, fordi vi ville hjem, men det kunne vi ikke få lov til af de der voldsmænd,« fortæller han.

Heldigvis modtog Søren Østergaard Poul Reumert-legatet, mens de var i Tyskland, og med disse penge kunne de få lov til – delvist – at købe deres frihed.

»Hvis vi ikke havde haft de penge, tror jeg aldrig, at vi var kommet levende ud af Tyskland. Det var på liv og død, og det er ikke noget, jeg siger for sjov.«

Da de vendte hjem til Danmark havde de to cirkusejere fortsat en gæld hængende over hovedet og ikke én eneste krone i lommerne.

De ansatte i cirkusset valgte dog at blive hos Søren Østergaard og Flemming Jensen, så de kunne sætte forestillingen op igen, sælge tv-rettighederne og dermed lige akkurat tjene nok til at betale gælden til de falske arrangører i Tyskland.

Men hele oplevelsen er noget, der har givet Søren Østergaard mareridt.

»Det er frygteligt (at skylde penge, red.). Jeg vil aldrig opleve det igen, for det er virkelig nedværdigende, det er ubehageligt.«

»Man er flov over, at det ikke gik, for det har man troet på, og det har man sagt til de folk, man har købt nogle ting af, at selvfølgelig får de deres penge, for man er ikke ude på at lave et snydefirma, men jeg tror også, at mange syntes, det var synd for os (...) Vi havde selv været udsat for nogle ting undervejs med folk, der kom til at skylde os penge, og så netop tyskerne, som snød os så grueligt.«