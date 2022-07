Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Læserne af ugebladet Her og Nu fik sig noget af en overraskelse i denne uge.

Skuespiller og medstifter af butikskæden 'Normal' optræder nemlig i en reportage fra festivalen 'Musik i Lejet' med sine to børn.

I billedteksten står der, at Fauli var sammen med sine børn, Adolf og Eva.

Navnene leder naturligvis tankerne hen på den tyske fører, Adolf Hitler og hustruen Eva Braun, der som bekendt begik selvmord, da de allierede nåede Berlin i foråret 1945.

Adolf Hitler og Eva Braun poserer på terrassen. Foto: Uncredited Vis mere Adolf Hitler og Eva Braun poserer på terrassen. Foto: Uncredited

Sandheden er naturligvis også, at Faulis børn på billedet hedder Lauritz og Billie, og at ugebladet har været udsat for en prank. Det fortæller Fauli til B.T., efter historien kom frem i fredagens udgave af 'Det vi taler om.'

»Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det var en meget spektakulær løgn. Vi havde aftalt det inden, da vi kunne se, at der stod nogle fotografer. Det sjoveste var, at journalisten så spurgte, om Adolf var med f eller ph,« siger Søren Fauli.

Og han kan egentlig godt forstå, at journalisten falder i.

»Vi er jo tre mennesker, der står og laver fis. Men det hedder de i hvert fald ikke. Og vi er ikke nazister. Tværtimod,« lyder det fra Fauli.

Søren Fauli fik ugeblad til at falde i fælde. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Søren Fauli fik ugeblad til at falde i fælde. Foto: Thomas Lekfeldt

Han kalder også prank'en for et svirp til journalister om, at de skal være bedre til at checke, om deres oplysninger er korrekte.

»Det er et statement om, at journalister er nogle sjuskehoveder,« siger Fauli og fortæller om dengang, at han bildte en journalist ind, at han havde tjent kassen på Pokemon-kort.

»Det var jo noget vrøvl. I checker ikke jeres historier,« lyder det fra Fauli.

Journalisten der skrev, at Faulis børn hedder Adolf og Eva, er da også irriteret over fejlen.

»De fortrak ikke en mine, så jeg tænkte slet ikke over det. De spillede selvfølgelig skuespil, men jeg tænkte ikke over det,« siger Kenth G. Madsen, der var på arbejde for Her og Nu.

Derfor skrev han bare det, børnene sagde. Men set i bagklogskabens ulideligt klare lys, ville han ønske, at han havde opdaget løgnen.

»Jeg kan jo ikke bruge det til noget som helst. Hvis jeg havde set dem før, havde jeg nok studset en gang over det,« siger han og tilføjer:

»Det er jo bare bizar humor.«