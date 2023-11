Sophie Turner har i den grad skabt overskrifter med sit smut til Paris, hvor hun på Stade de France skulle præsentere trofæet for verdensmesterskaberne i rugby.

Men det var ikke selve præsentationen, der kom i medierne.

Derimod var det den nyskilte skuespillers forhold til den engelske aristokrat Peregrine Pearson, som løb med opmærksomheden.

Sophie Turner og Dan Carter præsenterede trofæet, men det var en helt anden begivenhed, der løb med opmærksomheden.

På et billede, som The Sun har delt i en artikel, kan man nemlig se 27-årige Sophie Turner i et kys med den 29-årige greve Peregrine Pearson.

Parret blev set grine og tale ved Gare du Nord inden kysset.

De var efterfølgende begge til stede ved Stade de France, men ankom i forskellige biler.

Peregrine Pearson har tidligere dannet par med den græsk-danske prinsesse Maria-Olympia, der er barnebarn af dronning Anne-Marie – søster til dronning Margrethe.

Tidligere har Peregrine Pearson dannet par med Maria-Olympia, der er datter af prins Pavlos og Maria Chantal.

Peregrine Pearson og prinsesse Maria-Olympia gik fra hinanden i september efter at have set hinanden siden 2020.

Sophie Turner er også for nylig gået fra sin mand, musikeren Joe Jonas.

Parret deler deres to døtre Willa og Delphine, som de for nylig - efter en masse offentlig drama - har fået aftalt en samværsordning for.

Joe Jonas og Sophie Turner har stoppet deres forhold efter fire år. Sammen har de døtrene Willa og Delphine.

The Sun kontaktede en dørmand ved Peregrine Pearsons bolig i Chelsea, efter han kom hjem.

Manden fortalte, at greven ikke havde nogen kommentarer til 'noget som helst'.

Peregrine Pearson er en af del af Pearson Media-virksomheden, og han skulle angiveligt komme fra en formue på 224 millioner pund svarende til omkring 192.000.000 danske kroner.

Sophie Turner har heller ikke selv kommenteret kysset med den fornemme greve.

