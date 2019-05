Game of Thrones’ Sophie Turner har tidligere fortalt om sin kamp med depression, og nu fortæller hun så også, hvordan det hele pludselig blev meget værre.

Under indspilningerne til en film oplevede hun et sådant pres til at tabe sig, at hun efterfølgende måtte søge psykologhjælp.

Det fortalte den 23-årige superstjerne i et interview i Marie Claire, skriver Daily Mail.

‘Alle har brug for en terapeut, især når folk hele tiden fortæller dig, at du ikke er god nok, og at du ikke ser godt nok ud. Det er vigtigt at have nogen at snakke med og hjælpe en igennem det,’ fortæller Sophie Turner.

Hun fortalte dog ikke, hvilken film der var tale om, eller hvilket selskab, der pressede hende til at tabe sig.

I interviewet fortalte hun også, at det havde været svært at gennemgå overgangen fra barn til voksen på en af de mest populære serier nogensinde.

Hun indtog rollen som Sansa Stark, allerede da hun var 13 år, og oplevede sin krop ændre sig, mens hele verden kunne følge med.

Hendes stofskifte faldt lige pludselig meget drastisk, og hun begyndte at tage på og slå ud i ansigtet, og med teenageårenes forandringer kom også de mange meninger på de sociale medier.

Og det var især hårdt, fortæller hun.

I april var hun gæst hos Dr Phil i podcasten Phil in the Blanks, hvor hun fortalte den tidligere tv-show-vært, at de mange hårde kommentarer omkring hendes udseende og skuespil ledte til selvmordstanker.

Her kom det også frem, at hun hendes psykiske problemer startede, da hun var 17 år og boede hos sine forældre.

Mens hun boede hjemme og arbejdede, var hendes bror og søster flyttet for at gå på universitetet, og det blev en udslagsgivende faktor til hendes svækkede mentale helbred.

Hun havde også selvmordstanker, da hun var yngre, men det var før, hun fik depression. Dog ved hun ikke, hvad der skyldtes de mørke tanker.

Dog mener hun ikke, at det nogensinde var noget, hun kunne gennemføre, men måske nærmere bare en mærkelig, morbid fascination, som hun reflekterede over.

Sophie Turner lider stadig af depression, og det sværeste for hende er at komme ud af sengen om morgenen og komme i gang med dagen oven i den udfordring, det er at lære at elske sig selv.

Hun får medicin og terapi for sin depression, og hendes mand Joe Jonas fra Jonas Brothers, har også været en stor del af hendes kamp med depressionen. Superparret blev gift i torsdags i et lille vielseskapel i Las Vegas.