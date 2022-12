Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sophie Fjellvang-Sølling og Casper Barfoed har valgt at gå fra hinanden.

Det fortæller Billedbladet på baggrund af et længere interview i ugebladet Søndag.

Faktisk er det halvandet år siden, at parret valgte at gå hver til sit, fortæller hun.

Den tidligere OL-skicrossløber blev offentligt kendt tilbage i 2011, da hun vandt Vild med dans i selskab med Silas Holst.

Efter det, i 2012, mistede hun sin mand, Nikolaj Fjellvang-Sølling, der døde pludseligt. Sammen havde de sønnen Maximilian, der i dag er 11 år.

Det har været en stor sorg, når ens liv ikke bliver, som man forstillede sig, at det ville blive, fortæller hun i interviewet.

Hun er dog glad for det liv, hun lever i dag, understreger hun.

Særligt er hun glad for, at bruddet med Casper Barfoed, som hun har to børn med, foregik helt udramatisk.