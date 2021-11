'Sons of Anarchy'-stjernen William Lucking er gået bort.

Han blev 80 år gammel.

Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Page Six og Deadline, som har fået dødsfaldet bekræftet af tv-stjernens hustru og agent.

William Lucking var bedst kendt for sin rolle som Piney Winston i den første del af hitserien 'Sons of Anarchy'.

Ifølge de amerikanske medier døde han i sit hjem i Las Vegas 18. oktober.

Dødsårsagen er endnu uvis.

William Luckings hustru, Sigrid Insull Lucking, har i forbindelse med tabet af sin ægtemand gennem 25 år delt et rørende mindeord.

»Selvom William ofte spillede roller, hvor han var en hård banan, så var han i virkeligheden en elegant og intelligent mand, som elskede at diskutere politik, filosofi og fysik. Og så havde han meget faste meninger om kunst og poesi.«

Hustruen kalder endvidere tv-stjernen for en »gigant af en mand med en sjæl fra en poet«.

William Lucking fik debut på skærmen i 1968 i forbindelse med serien 'Ironside'. Han har siden medvirket i film og serier såsom 'Mission: Impossible', 'The X-Files' og 'West Wing'.

Han seneste optræden på skærmen var i 2014 i seren 'Murder in the First'.

William Lucking efterlader sig – udover sin hustru – to døtre, flere børnebørn og en søster.