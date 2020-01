Det kunne meget vel tyde på, at Charlie Hunnams kæreste har haft lukket for det varme vand.

I hvert fald har Sons of Anarchy-stjernen set sig nødsaget til at trække en uheldig kommentar tilbage. En kommentar, som i sidste måned trak overskrifter verden over, og som tilsyneladende ikke faldt i god jord hos kæresten gennem 14 år, Morgana McNelis.

Kommentaren faldt, da den 39-årige engelske skuespiller blev interviewet af SiriusXM sammen med Hugh Grant og Matthew McConaughey, som Charlie Hunnams spiller sammen med i filmen 'The Gentlemen'.

Her udtalte Charlie Hunnam, at han var 'ret ligeglad' med ægteskab, hvorefter han gravede sig selv ned i et endnu dybere hul ved at påpege, at hans kæreste bestemt ikke delte samme holdning.

Det skriver Too Fab.

»Hun er meget opsat på at blive gift, så ja... Jeg gør det, fordi det er vigtigt for hende, men jeg har ikke selv nogen romantiske følelser omkring det,« sagde skuespilleren, som derefter blev afbrudt af Hugh Grant, der sagde følgende:

»Jeg vil råde dig til ikke sige at sige sådan, når du frier til hende.«

Da Charlie Hunnam forleden landede i lufthavnen i Los Angeles, var journalister selvfølgelig til stede for at høre ind til kommentaren. Og det var her, at Sons of Anarchy-stjernen måtte krybe til korset.

»Det var en dum ting at sige,« sagde han og fortsatte.

»Nogle gange tager tonen i et interview en drejning... Det var bare lidt munter stemning. Hugh (Grant, red.) drillede på en lidt overfladisk - men ikke ubehagelig - måde og fortalte ikke rigtig sandheden.. Vi lavede alle bare lidt sjov, og pludselig blev jeg så spurgt ind til ægteskab og kom til at sige noget, som ikke stemmer overens med mine sande tanker overhovedet.«

Skuespilleren afslørede også, at hans kæreste blev ked af kommentaren.

»Jeg må være ærlig at sige, at jeg sårede min kærestes følelser. Jeg fortryder virkelig, at jeg sagde det, for selvfølgelig mener jeg det ikke. Det var ærligt talt bare noget dumt vrøvl, jeg sagde i kampens hede.«

Ifølge Too Fab insisterede Charlie Hunnam efterfølgende på, at han er 'virkelig romantisk', og at han faktisk betragter sig selv som gift, fordi han har været sammen med Morgana McNelis i hele 14 år,

Hvis Charlie Hunnam går hele vejen og bliver gift med sin kæreste, vil det blive hans andet ægteskab.

I 1999 blev han nemlig som 18-årig gift med skuespillerinden Katharine Towne, som han på daværende tidspunkt kun havde dannet par med i tre uger.

Parret blev skilt i 2002 efter hvad, Charlie Hunnam tidligere har beskrevet som 'tre forfærdelige, smertefulde og dyre år'.