Dar Salim og Sonja Richter er meget forskellige i deres tilgang til skuespillet. Og det gav faktisk nogle gnidninger, som var rigtig gode for deres fælles film.

Det fortæller Sonja Richter til forpremieren på Netflix-filmen 'Kærlighed for voksne'.

I den psykologiske thriller spiller hun og Dar Salim ægteparret Leonora og Christian, hvis forhold udvikler sig fra perfekt til decideret livsfarligt, da Leonora tager sin mand i at have en affære på arbejdet.

»Mig og Dar er virkelig nogle forskellige slags skuespillere. Vi arbejder på forskellige måder, men det har været godt for filmen, tror jeg. De gnidninger gav faktisk noget til relationen,« fortæller hun.

Sonja Richter til premieren på 'Kærlighed for voksne'.

Hvordan arbejder I forskelligt?

»Dar er en meget tænksom fyr. Meget følsom, stille, høflig og sød. Han går ind i skuespillet på sin egen måde, hvor vi ikke skal snakke for meget om det. Og jeg er sådan en, der snakker meget. Jeg er meget talende og kan sagtens gå ind og ud af tingene,« siger hun.

»Vi havde forskellige måder at løse scenerne på, og jeg tror, de gnidninger hjalp os og gav noget til filmen.«

Da Dar Salim dukker op på den røde løber kort tid senere, nævner han også forskellighederne som noget af det første.

Hvordan var det at spille over for Sonja Richter?

»Det var rigtig godt. Vi er meget forskellige, Sonja og jeg, i vores måde at arbejde på. Men i virkeligheden havde vi ikke så meget... vi talte om det om aftenen, men vi forberedte os meget hver for sig, for vores karakterer er meget i hver deres univers med hver deres vilje.«

Dar Salim til forpremieren på 'Kærlighed for voksne'. Foto: Laura Rode Nygaard

I 'Kærlighed for voksne' er det Sus Wilkins, der spiller rollen som arkitekten Xenia, der indleder den affære med Dar Salims karakter, som får Sonja Richters karakter til at tage ekstreme midler i brug for at få, hvad hun vil have.

»Så jeg følte egentlig mere, jeg var sammen med Sus, end jeg var sammen med Sonja, selvom jeg har mange flere scener med Sonja. Men hun (Sonja Richter, red.) er pissedygtig, og hun gør det rigtig godt i den her film.«

'Kærlighed for voksne' får premiere på Netflix 26. august.