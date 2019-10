Hun var kun 16 år, da hun første gang mødte den kendte rejsekonge Simon Spies. Siden blev hun landskendt som først hans kone, og efter hans død som hans eneste arving.

Derfor er det også en glad Janni Spies, der onsdag meddeler, at hun er ganske tilfreds med, at det er lykkedes at redde hendes første mands livsværk.

Rejseselskabet Spies har nemlig haft en stor plads i Janni Spies’ liv, siden hun efter under et års ægteskab arvede både Simon Spies’ formue og rejsekoncern.

Den kulørte milliardær, der var 41 år ældre end sin kone, overlod nemlig hele formuen til sin dengang unge kone.

Simon og Janni Spies blev gift i Holmens Kirke. Foto: Henning Thempler Vis mere Simon og Janni Spies blev gift i Holmens Kirke. Foto: Henning Thempler

»Jeg er rigtig glad på Spies Rejsers vegne,« udtaler Janni Spies gennem sin presseagent til B.T.

Det er den norske milliardær og hotelkonge Petter Stordalen, der har valgt at købe de nordiske selskaber Spies og søsterselskaberne Ving og Tjäreborg ud af konkursboet.

Janni Spies solgte i 1996 Spies og Tjæreborg, som hun forinden havde købt, til det engelskejede Airtours.

I 2008 overtog britiske Thomas Cook Spies og Tjæreborg.

Janni Spies har haft en tæt tilknytning til rejseselskabet Spies. Her ses hun med sin datter, Michala. Foto: Claus Bech Vis mere Janni Spies har haft en tæt tilknytning til rejseselskabet Spies. Her ses hun med sin datter, Michala. Foto: Claus Bech

Simon Spies stiftede Spies i 1956. Han fik hurtigt succes med at flyve danskere på ferie til blandt andet Mallorca.

Rejserne sydpå gjorde hurtigt Simon Spies til en af Danmarks rigeste mænd – og en meget kulørt en af slagsen.

Han iklædte sig dyre pelse, købte et sæde til sin stok i Det Kongelige Teater og skiftede bil dagligt.

Og så blev han kendt for sin bramfri facon og introducerede blandt andet danskerne for ord som ’morgenbolledamer'.

Simon og Janni Spies blev gift den 11. maj 1983. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Simon og Janni Spies blev gift den 11. maj 1983. Foto: Jørgen Jessen

Også citater som:

»Dårlig omtale er bedre end ingen omtale«, og »Tag fra de fattige, og giv til de rige – og landet bliver rigere,« kan tilskrives Simon Spies.

Simon Spies døde, kun 11 måneder efter han blev gift med den dengang 21-årige Janni Brodersen.

Han døede af en leversygdom i sin villa i Rungsted den 16. april 1984.

Simon Spies var en bramfri herre. Her med sin stok. Foto: John Stæhr Vis mere Simon Spies var en bramfri herre. Her med sin stok. Foto: John Stæhr

I forbindelse med sin 50-årsfødselsdag i 2012 fortalte Janni Spies om sit første møde med den rige rejsekonge.

Det fandt sted, kort efter at hun som 16-årig blev ansat som piccoline hos Spies Rejser.

Simon Spies blev betaget af den unge pige og gjorde kur til hende. Men der skulle gå flere år, før hun blev overbevist:

»Vi kom tæt på hinanden og havde en fantastisk kemi. Vi havde det så godt og sjovt sammen. Han var altid så sød og lyttende. Han brugte megen tid på mig,« fortalte Janni Spies dengang til Ekstra Bladet.

Da Janni Spies var gift med Christian Kjær, var de blandt andet gæster ved kronprinsparrets bryllup. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Da Janni Spies var gift med Christian Kjær, var de blandt andet gæster ved kronprinsparrets bryllup. Foto: Søren Bidstrup

Simon Spies friede på en forretningsrejse til Rom. Og resten er historie.

Fire år efter Simon Spies' død giftede Janni Spies sig på ny – nemlig med rigmanden og FLSmidth-arvingen Christian Kjær.

Parret fik sammen to børn, datteren Michala og sønnen Christopher.

Janni Spies og Christian Kjær blev skilt i 2008, hvorefter Janni, der dengang hed Kjær til efternavn, valgte at tage efternavnet Spies tilbage.

Janni Spies er glad for, at Spies Rejser er blevet reddet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Janni Spies er glad for, at Spies Rejser er blevet reddet. Foto: Bax Lindhardt

Efter skilsmissen fra Kjær mødte det forhenværende ægtepar hinanden i retten til en opsigtsvækkende skilsmissestrid om 135 millioner kroner.

Her kom det frem, at parret havde haft et voldsomt luksusforbrug i deres tid sammen.

Hele 185 millioner kroner havde parret brugt på 15 år på alt fra jagthytter, et privatfly, egen ø i Caribien til aktier.

Retssagen endte med, at Kjær måtte betale Spies 35 millioner kroner.