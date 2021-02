Lige omkring tre måneder.

Det var så længe, sangfuglen Medinas vilde penthouselejlighed på Frederiksberg nåede at være til salg, før en køber slog til og købte det 107 kvadratmeter store hjem for lige knap otte millioner kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Popstjernen - som sammen med ægtemanen Malo Chapsal lige er blevet forældre for første gang - kan altså nu vinke farvel til adressen i den mondæne københavnerkommune, som hun købte i januar sidste år for 6.775.000 kroner.

Selvom den netop tinglyste salgspris på 7,9 millioner kroner er 450.000 kroner under den sidste udbudspris, der lød på 8,25 millioner kroner, kommer Kun for mig-sangerinden altså videre med et højere beløb end det, hun købte det eksklusive hjem for.

Over gennemsnittet på dyre Frederiksberg

Salgsprisen på den luksuriøse lejlighed - med udsigt udover byen både inde fra boligen og fra den store tagterrasse - indbragte sangeren næsten 74.000 kroner for hver kvadratmeter.

Det er godt stykke over gennemsnittet for liebhaverområdet Frederiksberg, der har nogle af landets højeste boligpriser.

I øjeblikket ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris i postnummeret Frederiksberg C, hvor Medinas nu tidligere hjem ligger, ifølge Boliga.dk på 63.931 kroner.

Medina står bag utallige danske hits som Ensom, Vi To og Velkommen til Medina, og er lige nu aktuel med den engelske single In And Out of Love.

Se Medinas penthouselejlighed her.