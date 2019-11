Sangerinden Solange Knowles, lillesøster til Beyoncé Knowles, skal skilles fra Alan Ferguson efter knap fem års ægteskab.

Det afslører den 33-årige sangerinde i et langt opslag på det sociale medie Instagram.

Her afslører hun også, at bruddet ikke er helt nyt.

'For 11 år siden mødte jeg en fænomenal mand, der ændrede mit liv. Tidligere i år blev vi separeret og gik hver vores vej.'

Solange Knowles skal skilles. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere Solange Knowles skal skilles. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Solange Knowles har været gift med den 56-årige producer Alan Ferguson siden november 2014, og parret var derfor yderst tæt på at kunne fejre deres fem års bryllupsdag.

Hun skriver på Instagram, at hun har valgt at offentliggøre bruddet, selvom 'det ikke rager nogen andre'.

'Jeg føler, at det er nødvendigt at beskytte sårbarheden omkring min personlige sandhed og leve fuldt ud, som jeg har gjort før, og som jeg vil fortsætte med at gøre,' skriver hun.

Hun oplyser ikke noget om årsagen til skilsmissen.



Solange Knowles kommer i øvrigt en tur til Danmark til næste sommer, hvor hun skal optræde på Heartland-festivalen på Fyn.