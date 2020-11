Sofie Østergaard er blandt andet kendt som vært på Ramasjang, og for tiden er hun aktuel som vært på Radio 4, hvor hun taler om økonomi.

For hun interesserer sig nemlig for finanser. Noget, der er kommet hende til gode, da hun og kæresten, Sebastian Richelsen, skulle købe hus for nyligt.

De har brugt 9,4 millioner kr. på et lækkert hus på Amager. En sum penge, de til dels råder over, fordi Østergaard i mange år og efter kyndig vejledning fra sin far, har arbejdet sig hen imod blandt andet via boligkøb.

Sofie Østergaard, der også er kendt fra programmet 'Versus', er mødt op som tilskuer til 'Vild med dans' fredag, hvor B.T. fanger hende på den røde løber. Her fortæller hun, hvad hun synes om huspriserne i København.

Julia Sofia Aastrup og Sofie Østergaard på den røde løber. Foto: Martin Sylvest Vis mere Julia Sofia Aastrup og Sofie Østergaard på den røde løber. Foto: Martin Sylvest

»Det er jo helt sindssygt. Nu er jeg jo jyde, og jeg synes, det er helt sindssygt.«

Det er kun en uge siden, at familien, som foruden parret byder på to børn, flyttede fra deres rækkehus på Islands Brygge til det store hus længere ude på Amager.

»Vi boede i et fantastisk rækkehus med de vildeste naboer, som vi allerede nu savner, men det som det nye giver, er, at når vi kommer hjem, så er energien samlet om familien,« lyder det fra Østergaard.

»Det var fordelen, der hvor vi boede før, at børnene bare kunne rende ud og finde nogle legekammerater, men nu, hvis det er os i haven, og der kommer nogen forbi, så er det fordi, de er inviterede.«

Hun fortæller, at de langt fra er på plads. Både hun og kæresten arbejder fuld tid, og derfor er der meget at se til.

»Vi bor i flyttekasser. Altså bogstaveligt talt har vi stablet flyttekasser op og brugt dem som reoler,« siger hun.

Sofie Østergaard fortæller desuden, at det især er skraldespandene, som udgør et problem. De bliver nemlig fyldt med lynets hast, og så går de og venter på, der bliver plads igen.

»Det er meget overvældende, men det er dejligt,« lyder det.