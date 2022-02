Sofie Linde har været hårdt ramt af corona.

For en uge siden måtte hun og gemalen Joakim Ingversen melde afbud til 'Zulu Awards', da det nu var deres tur til at blive smittet med den stadig hærgende coronavirus, og det var ikke for sjovt, fortæller hun nu.

»Vi var jo i isolation med to meget friske børn. Det var sindssygt, for vi var begge syge, så det var ren overlevelse.«

Sofie Linde griner over, at hun 'først' fik corona, nu hvor der ikke længere er coronarestriktioner i Danmark.

Ja, det er så kikset at få nu.«

Selvom Sofie Linde altså blev syg kort op til premieren på årets første 'X Factor'-liveshow, var det dog ikke noget, der bekymrede hende i situationen.

»Jeg var så syg, at jeg 'kalender-wise' slet ikke kunne... Det var bare, 'fuck det jeg skal bare have en hverdag',« forklarer hun og tilføjer:

»Men set tilbage nu, var det jo perfekt timing (I forhold til at nå at blive klar til 'X Factor', red.), bortset fra at jeg lyder lidt hæs.«

Sofie Linde, der har været 'X Factor'-vært siden 2016, måtte sidste år overlade værtsrollen til Lise Rønne, da hun kort før første liveshow blev mor for anden gang og dermed gik på barsel.

Men nu er hun tilbage og altså helt ovenpå igen efter en slem omgang corona.

