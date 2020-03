I et anfald af kådhed og beruselse i vin lod Sofie Linde sig rive med og lavede sjov med den panik-stemning, der bredte sig tirsdag aften, da statsminister Mette Frederiksen nærmest lukkede landet ned under sit pressemøde.

Men efter en tankevækkende oplevelse i supermarkedet vil den populære 'X Factor'-vært nu gerne undskylde. Det fortæller hun på Instagram.

Oplevelsen havde hun, da hun torsdag var nede at handle og hørte en grædende kvinde råbe: 'Jeg er mor til syv, for helvede' for at retfærdiggøre sit storindkøb.

Ifølge Sofie Linde var kvinden nemlig blevet kaldt 'egoist' af flere andre kunder, som havde sparket til hendes bugnende kurv for at signalere, at hun skulle lade være med at rippe butikken for varer.

Sofie Linde beklager, at hun lod sig rive med. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sofie Linde beklager, at hun lod sig rive med. Foto: Niels Christian Vilmann

Det fik Sofie Linde til at erkende, at hun havde begået en fejl dagen forinden.

»Som vores dygtige kloge statsminister siger: 'Vi er på ukendt grund, og vi vil begå fejl.' sådan er det, når man går ind i en ny virkelighed,« siger tv-værten i sin video på Instagram.

»Personligt kom jeg ind i det her gearskifte på en rigtig kikset måde. Jeg var i byen med nogle veninder, og vi havde fået vin og var småberusede og kåde. Og pludselig løb en dame forbi, som råbte: 'Samfundet lukker ned fra i morgen. Vi er nødt til at handle',« fortsætter Sofie Linde.

»Vi har ikke haft vores mobiler fremme, så vi har ikke set Mette Frederiksens pressemøde. Så vi løber selvfølgelig efter hende. Vi mangler bleer og får handlet i øst og vest, fra Kinder Pingui til porrer. Jeg får lavet en Instagram-story på bagkant, hvor vi griner lidt, fordi vi tænker, at så tog den bytur en drejning. Men det er jo fordi, vi ikke kender det fulde omfang af situationen,« efterrationaliserer Sofie Linde, som blev ringet op af sin mand, tv-værten Joakim Ingversen, som måtte understrege, at situationen faktisk var alvorlig.

Der blev hamstret toiletpapir og bleer i stor stil efter statsministerens pressemøde tirsdag aften - hvor hun ellers opfordrede danskerne til at handle, som de plejer. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Der blev hamstret toiletpapir og bleer i stor stil efter statsministerens pressemøde tirsdag aften - hvor hun ellers opfordrede danskerne til at handle, som de plejer. Foto: Thomas Lekfeldt

Derfor valgte Sofie Linde at fjerne den story, hvor hun gjorde sig lystig på situationen.

»Jeg har været vildt flov, men det var jo ikke noget, jeg gjorde for at være et ondt menneske,« siger hun fredag.

Sofie Linde deler sin egen historie for at opfordre andre til, at man står sammen i denne alvorlige situation og ikke dømmer hinanden for at fylde en indkøbsvogn med varer eller hive fire pakker toiletpapir med hjem fra Netto.

»For hver person kommer med hvert sit udgangspunkt. Jeg har lavet fejl, og I vil lave fejl. Det er sådan, det er. Men lad os først og fremmest stå sammen og forvente det bedste af hinanden.«