1. januar var der traditionen tro premiere på årets 'X Factor'-sæson, og allerede fredag aften er det så tid til afsnit to, hvor man kan se flere sjove, skøre og rørende auditions foran dommerne Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne.

Det er efterhånden også blevet tradition, at årets værtinde hedder Sofie Linde, og igen i år underholder den folkekære tv-stjerne med sine gakkede bemærkninger og sin kærlige støtte til de håbefulde sangere og sangerinder.

Men bag det store smil bærer Sofie Linde på en ubehagelig viden om, at det ikke er alle seerne, der nyder hende på skærmen. Det fortalte hun fredag morgen i TV 2-programmet 'Go' Morgen Danmark'.

Her afslørede hun, at hun får hadske henvendelser på sociale medier, når hun har været på skærmen - og at nogle af dem er så onde, at hun bliver decideret ked af det.

'X Factor'-værten Sofie Linde får mest søde beskeder fra programmets seere - men nogle gør hende ked af det. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere 'X Factor'-værten Sofie Linde får mest søde beskeder fra programmets seere - men nogle gør hende ked af det. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Sofie Linde understregede indledningsvist, at størstedelen af de mange beskeder hun får er positive, men tilføjede, at nogle også handler om, at hun er tyk, dum, åndssvag og ikke taler ordentligt dansk. Og så er der dem, der er endnu værre.

»Alle har en akilleshæl, og det er klart, at nogle ting gør mig mere ked af det end andre. Jeg er jo mor til en lille pige, og hvis folk begynder at kommentere det, så bliver jeg ked af det. Den tager jeg ind, og den kan jeg ikke bruge til en skid. Men jeg ved godt, at jeg er en god mor,« sagde Sofie Linde i 'Go' Morgen Danmark'.

I programmet fortalte hun også om, at det har været en svær process at lære at være sig selv uden tanke for, hvad andre måtte tænke om en.

Det er noget, som hendes far har lært hende, og som hun til stadighed skal arbejde med, for ikke at ligge under for andres holdninger.

Sofie Linde har sammen med kæresten Joakim Ingversen datteren Trine, som fylder to år 17. februar. På hendes Instagram-profil følger knap 500.000 familiens dagligdag, som sjældent er kedelig.

Tv-værten har desuden skrevet meget ærligt om at være gravid og efterfølgende mor, og hun lægger ikke skjul på, at det ofte er hårdt:

»Det er skønt at få børn, men det er også fucking hårdt og tit super nederen at være nogens mor. Det her skal være en bog, som andre mødre kan slå op i og tænke: 'Åh, jeg er ikke den eneste. Jeg skal ikke have dårlig samvittighed.'«

»Det er et solidaritetsmanifest for mødre om alt det, der er skod ved at være mor«, har hun tidligere sagt til Ritzau.