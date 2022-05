'X Factor'-vært, influencer, sommerhusejer – og nu undertøjsmodel.

Sofie Linde kan snart føje endnu en titel til sit i forvejen omfangsrige cv, når undertøjsfirmaet Femilet lancere sin kommende kampagne, der har den 32-årige tv-vært i hovedrollen.

»Sofies naturlige, ligefremme og ærlige person er et perfekt match for os som brand. Vi deler de samme værdier og vi står 100 procent inde for de holdninger og værdier, Sofie som person rummer,« lyder det fra undertøjsfirmaet, der torsdag løftede en flig af sløret for den kommende kampagne.

På Instagram ser man nemlig Sofie Linde, iført lysegult undertøj, en gennemsigtig hvid kimono og et par gule gummistøvler, ligge og slænge sig på en sofa, mens en fotograf knipser løs.

»Vi har haft et ønske om at skabe et nyt udtryk og at vise, hvad vi som brand også kan på farver, pasform og ikke mindst komfort. Vi ønsker at bidrage til et inkluderende og inspirerende univers af kvinder, der har et naturligt og relaterbart forhold til deres kroppe og til dette er Sofie for os den helt rigtige frontfigur,« lyder det videre fra Femilet.

Også Sofie Linde selv er begejstret for kampagnen.

»Det har været en kæmpe øjenåbner for mig at blive iklædt undertøj, som er så smukt og samtidig komfortabelt. Det er gået op for mig, at det faktisk er som at give sig selv en indre krammer,« siger Sofie Linde.

Mens Sofie Linde viser helt nye sider for offentligheden, når hun poserer i undertøj, så er det praktiske fodtøj ikke fremmed for hende.

I øjeblikket er hun nemlig aktuel i TV 2-programmet 'Linde på Langeland', hvor et tv-hold føler hende og familien, mens de renoverer et gammel faldefærdigt spøgelseshus af et sommerhus.

Siden 2016 har hun været vært på 'X Factor', men om hun også står i spidsen, når næste sæson af programmet får premiere efter nytår, er endnu ikke blevet meldt ud.