Du er højgravid. Du skal samtidig være vært på Danmarks største tv-show. Du går i fødsel. Hvad gør du?

Det var en hektisk tid for Sofie Linde og Joakim Ingversen, da deres datter Trine i 2018 valgte at komme til verden lige op til premieren på en ny omgang ’X Factor’.

Sofie Linde havde siden 2016 været vært på det populære tv-show, der fredag efter fredag samler omkring en million danskere foran fjernsynet.

Så var det pludselig, at hun blev gravid, og der måtte lægges en plan B.

Joakim Ingversen som 'X Factor'-vikar-vært i 2018. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

I podcasten ’Fårking far’ fortæller Joakim Ingversen om oplevelsen, hvor det blev bestemt, at han skulle vikariere for sin kæreste og træde ind på ’X Factor’-scenen, indtil hun var klar efter fødslen.

»Vi (Sofie Linde, red.) føder weekenden inden første liveprogram. Det er helt vildt, det, der sker i den uge. Jeg bliver syg om tirsdagen. Jeg kan hverken rejse mig op eller huske mit eget navn, så laver jeg det (’X Factor’, red.) om fredagen,« husker han tilbage.

Joakim Ingversen nåede at være vikar i to liveshow, før Sofie Linde vendte tilbage – denne gang med sin nyfødte datter ude i kulissen.

Sofie Linde har tidligere fortalt til DR.dk om oplevelsen:

»Hver fredag er vi gået ind med krydsede fingre, og aftalen med DR har jo været, at hvis der er det mindste kvæk, så har jeg kunnet sige ’nej tak, den går ikke alligevel’.«

Men deres datter sov både igennem generalprøver og liveshow.

Joakim Ingversen fortæller i dag, at det var heldigt, at hun var så lille, at hun ikke gik op i, om de var hjemme eller i DR Byen.

Han har siden sin tv-debut i 2011 været vant til at blive kastet ud i værtsroller uden den store forberedelse, hvilket han i dag tænker, var en stor fordel, da han blev sat til at lave ’X Factor’.

Ville du kunne være vikar for din mand/kone/kæreste, hvis han/hun pludselig blev forhindret?

»Men det er et meget stort program og svært at lave, så kæmpe cadeau, at Sofie er så god til at lave det,« roser han sin bedre halvdel.

Joakim Ingversen og Sofie Linde flyttede sidste år i hus på Strandvejen i Klampenborg.

Sofie Linde er til næste år igen aktuel som 'X Factor'-vært på TV 2.

Joakim Ingversen kan for tiden opleves på DR i quiz-programmet 'Hvem var det nu vi var'.