Sofie Linde langer nu ud efter TV 2s nuværende ledelse i ny MeToo-tale.

Tv-værten gav ledelsen i bredside til optagelserne af 'De største øjeblikke', der blev inspillet i Operaen onsdag aften. Selve showet med Lindes tale bliver først sendt på TV 2 den 30. december.

Forventningerne til talen var store, og det kom selvfølgelig til at handle om den seneste udvikling i MeToo-sagen i Danmark. Linde kritiserede TV 2 for ikke at have håndteret kritikken i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' godt nok.

»Efter den længe ventede dokumentar om 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor tidligere og nuværende ansatte hos TV 2, kunne berette om en uyggelig kultur og magtfuldkommen ledelse, som utvetydigt havde svigtet deres ansvar som kulturbærer for institutionen og dermed også deres ansatte gennem en årrække, forsøgte TV 2's nuværende ledelse at undvige og undgå at tage ansvar. Og det var - to say the least - tåkrummende både at se og høre på,« sagde Sofie Linde fra scenen.

Sofie Linde under sin tale onsdag aften til optagelserne af 'De største øjeblikke'.

Hun forklarede, at kanalledelse havde alle tænkelige muligheder for at gå forrest, men at de har fejlet stort.

»Vi kunne have været transparente og åbne om vores selverkendelse, men i stedet valgte vi at sætte os bagerst i bussen med skyklapper på, mens vi håbede på, at det ville gå væk. Det gjorde det ikke,« sagde Linde, der også takkede for, at hun kunne holde talen frit og uredigeret.

Sofie Linde forklarede også, at ingen skal placeres i en skammekrog, man aldrig kan komme videre fra, og at konsekvensen for den, der krænker, skal gå hånd i hånd med erkendelsen og anerkendelsen.

»Der er altid plads til tilgivelse. Men det kræver en undskyldning. Og sådan en må forventes. For det er almen pli og god opdragelse at sige undskyld, og det er der ingen, der er hævet over. Uanset hvem man er, hvad man laver, og hvor dygtig, man er til sit arbejde,« sagde hun.

TV 2's tidligere nyhedsdirektør og B.T.'s forhenværende chefredaktør indrømmede i sidste uge, at kulturen på TV 2 var nærmest sektagtig.

»Det er én forklaring på kulturudviklingen. En anden og måske mere nærliggende forklaring er, at magt korrumperer. Måske var jeg bare et røvhul. Men et dygtigt røvhul,« sagde Michael Dyrby i et interview med Berlingske.

Den sætning kommenterede Sofie Linde også i talen.

»Det er ikke lige meget, hvis man engang var et røvhul. Heller ikke selv om man var et dygtigt røvhul. Faktisk er man ikke dygtig, hvis man er et røvhul. For det allervigtigste er at behandle andre mennesker med respekt,« sagde hun og fortsatte:

»Anerkendelse og erkendelse er vigtig. Den vokser man ud af. Hvis man lægger armene over kors, himler med øjnene og insisterer på, at man ikke har en aktie i noget som helst, så vokser problemet. Og dermed også konsekvensen. Vi kan ikke tale MeToo om året 2021 uden at se op på det lille logo i venstre hjørne. Vi kan ikke tale MeToo uden at tale om TV 2,« lød det fra Linde.

MeToo-toget kører videre, og det kan ikke stoppes, sagde hun.

»Det er også bare et råd, for det er jer, der bestemmer. Men det er et godt råd. For tidsånden har slået ring om den samtale. Den kommer ikke til at gå i sig selv eller stoppe. Vi har taget hinanden i hænderne. Og ærligt: Vi orker ikke mere pis. Vi ønsker et opgør med en rådden kultur, der har fået alt for meget plads i alt for mange år.«

Men samfundet kan godt rumme kulturændringen, ifølge Linde. Hun sammenlignede det med andre dårlige vaner gennem tiden.

Sofie Linde holdt onsdag aften tale i forbindelse med TV 2's show 'De største øjeblikke'. Foto: liselotte sabroe

»En samtale er i gang og vi er faktisk i fuld sving med at vende en gammel, rusten bøtte på hovedet. En kulturændring. Som vi har prøvet så mange gange før. Som da vi stoppede med at slå børn. Da vi stoppede med at ryge. Først i flyveren. Så i toget. Så i bilen. Så endda også i barer. Og da vi stoppede med at tage bilen hjem, efter vi havde drukket.. Al begyndelse er svær. Det medgiver jeg. Men mon ikke, vi nok skal klare den?,« sagde hun.

Linde ville ikke kalde MeToo for en 'bølge' eller en 'kampagne'. I stedet mener hun, vi skal se det som en lang læringsproces.

»Jeg ved godt, der sidder mange, som ikke har oplevet noget. Og man må forstå, at nogle også mener, at denne debat er irrelevant og overflødig. Til dem vil jeg gerne spørge: 'Siden hvornår er vi stoppet med at passe på dem, der synes, det er svært. Er det ikke det kollektive flertals ansvar at passe på dem, der er allermest udsatte. Uanfægtet om det har noget med os selv at gøre. Og hvorfor ikke arbejde hen i mod, at man slet ikke behøver at sige nej til at begynde med,« sagde hun.

B.T. har efterfølgende talt med TV 2's nyhedsdirektør, Ulla Pors, som takker Sofie Linde for talen og kritikken.

»Jeg synes, at talen er helt på sin plads. Jeg synes, at hendes stemme i debatten er vigtig. Og jeg er sådan set enig med hende i kritikken,« siger hun og uddyber:

»Vi har ikke kommunikeret godt nok. Jeg vil gerne sige, at jeg ikke har noget ønske om at tage skyklapper på. Tværtimod. Jeg kan sagtens forstå det med, at vi ikke er færdige med MeToo-debatten. Det skal vi lære af og blive dygtigere,« lyder det fra Ulla Pors.

Hun forklarer, at den manglende kommunikation i begyndelsen af forløbet skyldtes, at hun ikke havde set indholdet af dokumentaren, da hun udtalte sig om indholdet første gang.

»Jeg kunne jeg godt se, at jeg lignede en, der ikke havde forstået alvoren. Det er forklaringen på, hvorfor vi ikke kommer ordentligt ud af starthullerne i forhold til kommunikationen. Men det er forfærdeligt, at de kvinder har skullet gennemgå det, de har gennemgået. Vi siger undskyld til dem. Vi vil gøre alt for, det ikke kan ske igen. Vi arbejder videre med det, og vi slipper det ikke,« siger hun.