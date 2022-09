Lyt til artiklen

Den populære tv-vært Sofie Linde blev overøst med kærlighed, da hun i juni sprang ud som lingerimodel. Nu gentager hun succesen.

Ved siden af et billede af sig selv i morgenkåbe og undertøj, skriver hun på Instagram:

»Nå det her? Det er såmænd bare mig, som undertøjsmodel.«

Det er anden gang, hun poserer for firmaet Femilet – og ligesom sidst, er billederne taget i Sofie Lindes sommerhus ‘Vennely’ på Langeland.

Det var med en vis betænkelighed, at den 33-årige tv-vært debuterede som fotomodel. Faktisk havde hun sagt nej tak til tilbuddet, men hendes mand, Joakim Ingversen, konfronterede hende med dén beslutning:

»Du er en af dem, som gladeligt stiller dig forrest i koret, der ønsker flere ‘omklædningsrums-kroppe’ i medierne og i reklamer. Her får du tilbuddet, og så siger du nej,« sagde han.

Den opsang fik hende til at ændre mening – en beslutning, som hun efterfølgende blev hyldet for.

'Ved I hvad, venner. Jeg har simpelthen fået så mange søde beskeder fra jer ifm. mit første job som undertøjsmodel,' skrev 'X Factor'-værten dengang:

»Dét går lige i hjertekulen og retter rygsøjlen rank. Jeg sætter virkelig pris på det.«

På de nye billeder ser man Sofie Linde på en trappe i sit sommerhus, hvor hun poserer midt mellem isoleringsposer, malerbøtter og forskallingsbrædder.

Alt tyder på, at hun også denne gang høster roser for modet til at vise sig frem i en ikke perfekt setting.

Otte timer efter billederne er lagt op, har 35.668 personer liket, og kommentarerne lyder blandt andet:

»WOW«, »Så smuk« og »Kæmpe fan.«