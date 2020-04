Vis dette opslag på Instagram

Kære venner ♥️ Jeg har det seneste stykke tid fået utrolig mange spørgsmål vedr. min krop og min vægt. Stort set alle er positive; “Hvor er det flot, at du har tabt dig”, “Hvor er du blevet smuk efter du har tabt dig, hvordan har du gjort det?”, “Endelig kan man se din krop. Godt gået”. Jeg ved godt, at alle beskeder og kommentarer er serveret - og sendt afsted med gode hensigter og i kærlig mening. Alligevel bliver jeg lidt trist, når jeg læser dem. For er vi virkelig stadig der? Dér hvor vi stadig synes at det flot og flottest hvis man har tabt sig? Og dér hvor vi kommenterer på hinandens kroppe og vægt? Min krop, som nu har fulgt mig i 30 år, har som voksen vejet både 50 kg. og over 100 kg. Min vægt afhænger af hvor jeg er i mit liv og hvilken livsfase, jeg befinder mig i. Mit forhold til min krop har svinget meget gennem årerne, men her de seneste år har jeg lært at holde af den. Præcis som den er, og med den yoyo-vægt der følger med den. Og hold nu op, hvor har det været dejligt

'Hvor ville jeg dog ønske for alle unge mennesker, at de kunne vokse op uden konstant at tage stilling til, hvordan deres egen - og andres - kroppe ser ud. Og uden illusionen om, at det er ‘flottest’ at være tynd. En krop skal selvfølgelig være sund, men det skal hovedet også.'

Mindre - eller intet - fokus på kroppen og mere fokus på mennesket, tøjet, omgivelserne er blandt de ting, Sofie Linde ønsker sig fremover, men hun ved også godt, at det er lettere sagt end gjort.

'Jeg tror på, at hvis vi tager vægten og kroppen ud af ligningen, når vi kommenterer hinanden, så vil det gøre en stor forskel på, hvordan vi ser på os selv,' skriver hun og afslutter:

'Lov mig at huske, at det ‘flotteste’ er at gå med rank ryg, tale pænt til andre og sig selv og gøre det så godt man kan i alle livet’s hensigter.'