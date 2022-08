Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dokumentaren om Simon Spies har trukket overskrifter og meninger. Og nu melder Sofie Linde sig på banen.

I DR-dokumentaren med titlen 'Spies og morgenbolledamerne' fortæller tidligere ansatte, hvad de oplevede i koncernen.

Kvinderne fortæller om, hvordan de som helt unge piger stod til rådighed for Simon Spies, hvis han ville i seng med dem.

Og det er en syg kultur, skriver Sofie Linde på Instagram.

Simon Spies' polterabend i Aalborg i maj 1983. Foto: Palle Hedemann Vis mere Simon Spies' polterabend i Aalborg i maj 1983. Foto: Palle Hedemann

»Føj for en syg kultur, der har ligget som et veludtænkt system lige under det glamourøse rejseimperium, til at udnytte unge kvinder - ja, faktisk børn - hos Spies Rejser. Blot for at behage ‘rejsekongen’,« skriver Sofie Linde på Instagram.

Sofie Linde tilføjer, at hun kender historierne om Simon Spies. Hun har købt ind på fortællingen om ham som et ikon, der lykkedes med at skide janteloven et stykke.

»Men jeg forstår nu, at der er mange flere kommaer og udråbstegn at tilføje i fortællingen og opfattelsen af Simon Spies,« skriver hun.

Flere har sat spørgsmålstegn ved, hvorfor de unge piger ikke selv sagde fra. Men Sofie Linde mener, at man skal placere sit fokus et andet sted.

»Ryk fokus til det netværk af voksne mennesker i Spies Rejser og omkring Simon Spies, som ikke sagde fra. Ja, faktisk var det alle som så til. Og lod stå til - og ikke hjalp de unge kvinder.«

»Endda dækkede over Simon og hans ekstremt krænkende - og ulovlige - adfærd. Og på den måde også var en del af et sygt spin af råddenskab og misbrug,« skriver Sofie Linde.